Ciudadanos rechazó una oferta de Jácome para integrarse en el ejecutivo ourensano

La Voz de Galicia miguel ascón

ourense / la voz 25/09/2020 05:00 h

El pasado día 8 de septiembre, el Concello de Ourense celebró su última Junta de Gobierno Local, que tuvo lugar minutos antes de que el PP y los díscolos de Democracia Ourensana (DO) escenificasen su ruptura con el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome. A partir de ese momento ese órgano no pudo volver a reunirse porque es imprescindible un cuórum mínimo de tres personas. El regidor se había quedado solo con el apoyo de un concejal, Armando Ojea, pero este miércoles tomó posesión Telmo Ucha, que ha declarado su «absoluta lealdade» a Jácome. Pese a todo, siguen siendo solo tres personas para gobernar Ourense y el líder de DO trató de apuntalar su ejecutivo con los dos concejales que tiene Ciudadanos.

Según ha desvelado el portavoz del partido naranja, José Araújo, el alcalde les ofreció varias concejalías (Urbanismo, Comercio y Seguridad) así como ventajas económicas para su grupo, como la contratación de más asesores. Ciudadanos rechazó la oferta: «Non nos parece produtivo para a cidade un goberno nin de tres, nin de catro nin de cinco persoas e, desde logo, para nós o señor Pérez Jácome non é de fiar». El alcalde ni lo confirmó ni lo desmintió y en redes sociales advirtió a Araújo que esa sería su única opción de entrar en el ejecutivo: «Si no es con Jácome, tú no pintas nada, porque el PSOE solo puede formar gobierno con votos del PP».

Así las cosas, este viernes se celebrará la primera Junta de Gobierno Local de esta nueva etapa con la asistencia de solo tres personas. El alcalde presidirá la reunión, Ojea ejercerá como secretario y Ucha, como vocal. Es el mínimo exigido por ley, pero será suficiente para desbloquear los asuntos que habían quedado paralizados al no haber cuórum para reunir ese órgano. Así, esta primera Junta de Gobierno tiene 35 puntos en su orden del día y entre ellos destaca la aprobación de las bases de las ayudas para autónomos anunciadas el pasado mes de abril por Jácome.

El proyecto se había demorado por distintos motivos y ahora el regidor confía en que la convocatoria sea publicada la próxima semana en los boletines oficiales para así empezar a pagar cuanto antes las ayudas, de 2.000 euros por autónomo. El bloqueo de la Junta de Gobierno Local tenía paralizadas esas subvenciones así como los convenios del Concello con tres entidades sociales: Comité Antisida, Asociación de Axuda ao Toxicómano y Proxecto Home, que también se aprobarán este viernes. Del mismo modo, se desbloquearán una quincena de licencias de obras y de apertura y varias adjudicaciones. Entre ellas, la del servicio de ayuda a domicilio o la subasta del Audi A6 adscrito a la alcaldía.

El ejecutivo difundió un comunicado felicitándose por la convocatoria de la Junta de Gobierno Local que activará todos esos proyectos. También anunció avances en la contratación de actividades en los centros cívicos y en la concesión de subvenciones para comedor y material escolar. Se trata, en ambos casos, de iniciativas impulsadas por la Concejalía de Asuntos Sociales cuando esta era gestionada por el PP. Precisamente, la edila que era responsable de esa área, Eugenia Díaz Abella, difundió otro comunicado, en su caso para reclamar a Jácome que impulse la contratación de trabajadores sociales que también dejó preparada.

La crisis salta a la Diputación

La Diputación ourensana debate este viernes sus presupuestos para el año 2021 y ese pleno podría servir para escenificar de nuevo la división de Democracia Ourensana. El partido de Gonzalo Pérez Jácome tiene dos diputados y el alcalde les ha ordenado que voten en contra para responder, de ese modo, a la ruptura del gobierno municipal. Sin embargo, el presidente cuenta con el apoyo garantizado de uno de ellos, Miguel Caride, que ha ejercido como portavoz de los díscolos de DO. El otro representante de la formación es Armando Ojea, el único concejal que se mantuvo fiel a Jácome cuando estalló la crisis.

El presidente explicó que había contactado con él y este le dijo que hará «o que decida Jácome». Baltar avanzó en una reciente intervención que, si efectivamente Ojea vota en contra de los presupuestos, lo cesará como vicepresidente segundo de la institución provincial.