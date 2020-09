Feijoo denuncia que el bloqueo de los presupuestos del Estado «contaxia» a Galicia

0

La Voz de Galicia

24/09/2020

Galicia está preparando más a ciegas que nunca sus cuentas para el 2021, pero está en disposición de hacer los ajustes necesarios «en semanas» para trasladarlas al Parlamento de Galicia de forma que entren en vigor cuanto antes, a poder ser el 1 de enero. Sin embargo, el presidente de la Xunta ha denunciado que será imposible avanzar si el Gobierno de España no convoca con urgencia el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuya cita se demora ya desde junio y que con seguridad se va a adentrar en el mes de octubre.

El órgano es el foro en el que el Ministerio de Hacienda y las comunidades coordinan los presupuestos y, en esencia, donde se le indica a los consejeros autonómicos cuánto podrán gastar y endeudarse en el siguiente ejercicio. En condiciones de estabilidad política y económica, esa información ya debería haberse trasladado a mediados del verano, pero los obligados ajustes por la crisis sanitaria han hecho saltar todos los parámetros, y en Hacienda no ocultan que existe un trabajo paralelo para aportar esos datos esenciales que necesitan las comunidades —entregas a cuenta, porcentaje de déficit autorizado, porcentaje de deuda a emitir y regla de gasto— y la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, cuyo encaje depende más de cuestiones políticas que de números.

Por ello, Alberto Núñez Feijoo ha pedido al Gobierno que no «contaxie» a todas las administraciones públicas y que deje avanzar a aquellas que sí pueden trabajar con normalidad sobre sus cuentas, igual que ha sucedido en los dos últimos años en los que no han prosperado los presupuestos estatales. «O Goberno non ten solucións para o seus orzamentos e bloquea ao resto, é ben triste», concluyó el mandatario gallego.

Las cuentas del 2019

Lo que haya ocurrido con los ingresos y las transferencias en el 2020 y las consecuencias que va a tener en el 2021 y años posteriores se debería empezar a esbozar en cuestión de semanas, pero de momento la Xunta ha conseguido cerrar las cuentas del 2019, que siguen la senda años anteriores en lo que se refiere al cumplimiento de los objetivos fijados por Hacienda. Galicia consiguió terminar el ejercicio con un déficit del 0,1 % del PIB, a pesar de haber computado los 204 millones de euros que le correspondían de la recaudación de un mes de IVA del mes de diciembre que el Gobierno nunca transfirió, cuestión que está en los juzgados. Y también se ingresaron 111 millones de euros menos por la bajada de la recaudación relacionada con la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones o el programa de impuestos cero en las comarcas rurales. La tasa de endeudamiento quedó fijada en el 17,5 %, medio punto por debajo del objetivo autorizado.

Según los datos que hizo públicos el propio Feijoo, la Administración gallega alcanzó una ejecución presupuestaria de gasto consolidado del 96,4 %, y el indicador llega al 101,2 % si se refiere al gasto corriente, esto es, aquellas partidas destinadas a sanidad, educación y servicios sociales. Además, Galicia es la comunidad que acabó el ejercicio pasado pagando con mayor celeridad a sus proveedores. La Xunta necesita 19 días para hacer esas transferencias, frente a los 37 días —siete fuera de plazo— que precisan los demás gobiernos.