Pontón le ofrece diálogo a Feijoo y este le reprocha que se dedique a alentar huelgas

23/09/2020 12:14 h

La de este miércoles fue la primera sesión de control parlamentario de la nueva legislatura autonómica. A un lado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, reelegido por cuarta vez para el cargo con una mayoría ampliada. Al otro, Ana Pontón, la portavoz nacional del BNG, que tras dirigir la fuerza minoritaria de la Cámara se estrenaba en el papel de líder de la oposición. Con el covid-19 como telón de fondo, la dirigente nacionalista tendió la mano al Gobierno para negociar «unha posición de país» que le permita a Galicia tener más fuerza en el reparto de fondos para hacer frente a los efectos de la pandemia, una invitación que el líder del PPdeG no despreció, si bien reprochó que el BNG, al mismo tiempo que invoca diálogo, se dedique a «alentar unha folga» en el inicio del curso escolar.

El jefe del Ejecutivo y la líder de la oposición, veteranos ya en este tipo de debates, dedicaron el primer cara a cara del nuevo curso político a tantearse mutuamente y ver hasta donde es posible entenderse. Aunque no ahorraron críticas en ambas direcciones, Ana Pontón se abrió a negociar con el Gobierno del PP un acuerdo en torno al «financiamento da reactivación» económica y social, con el fin de evitar «que Galicia fique discriminada ou reciba menos do que lle corresponde».

La portavoz del Bloque dijo que había dos elementos a tener en cuenta en dicha negociación. Uno es el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, donde cree que hay que evitar los «recortazos» que tanto el último Gobierno de Rajoy como el de Sánchez le reservaron a Galicia. Y el otro son los 140.000 millones de euros, 72.700 millones en ayudas directas, que recibirá España de la Unión Europea.

Feijoo no despreció la oferta de diálogo, pero dudó de su sinceridad, pues recriminó que el papel reciente del BNG fuera «alentar unha folga no inicio do curso escolar», antes incluso de conocer los protocolos elaborados para el regreso a las aulas. «É lamentable que nin siquera nunha pandemia se poña arredor das institucións», censuró el presidente gallego. También afeó que Pontón reclamase la apertura de una comisión de investigación sobre el impacto del covid-19 en las residencias de mayores, algo que compromete la vocación de diálogo, cuando en el Congreso rechazaron otra para investigar la gestión del Gobierno de Sánchez y «saber o número de mortos que houbo en España» en esta pandemia.

Pontón se revolvió acusando a Feijoo de hacer de «oposición da oposición», mientras el mandatario autonómico aseguró que el BNG va a tener ahora más posibilidades que nunca de hacer «política construtiva», pues a va tener la mano tendida del Gobierno gallego para hacer aportaciones en la comisión de reconstrucción. «Eu diría que vai ter as dúas mans tendidas», matizó Feijoo, «non vaia a ser que con una falemos co BNG e coa outra man o BNG convoque folgas en todos os sectores produtivos».