El BNG condiciona el apoyo a los presupuestos de Sánchez a cumplir lo firmado en el acuerdo de investidura

La Voz de Galicia MARIO BERAMENDI

Santiago de Compostela 19/09/2020 13:36 h

La portavoz nacional del Bloque ha enviado esta mañana un mensaje al Gobierno central sobre la posición adoptada por su organización de cara a la negociación de los presupuestos del Estado. «Se Pedro Sánchez quere contar co apoio do BNG ten que presentar unha proposta de orzamentos que inclúa o cumprimento do acordo de investidura», ha asegurado Ana Pontón ante los miembros del consello nacional, el máximo órgano entre asambleas. La líder nacionalista ha insistido en que, en un momento como el actual, con una crisis económica y social sin precedentes, cada euro cuenta para dar una alternativa a los problemas que padece la sociedad gallega. «Esiximos un trato xusto porque, con covid ou sen el, xa está ben de agravios e discriminacións cos galegos e as galegas», ha insistido la portavoz, quien recordó que Rajoy se despidió con un recorte de 442 millones de euros y que las cuentas públicas presentadas por el PSOE y Podemos incluían una bajada de 750 millones de euros.

En relación a las negociaciones abiertas con el Estado, el Bloque insiste en que hay que tener presentes otros frentes que son determinantes para la reactivación económica y, en este sentido, propone que, en la financiación del fondo europeo del covid , se garantice un reparto que tenga en cuenta las necesidades reales de Galicia. También pone sobre la mesa la supresión de la llamada Ley Montoro, para que los municipios puedan disponer de los 900 millones de euros que tienen ahorrados en los bancos.

En su discurso ante los miembros del consello nacional, Pontón ha hecho un llamamiento a comprender la complejidad del momento actual y a estar a la altura, y ha insistido en que el Bloque no se quedará en el camino fácil de la crítica a Feijoo sino que trabajará para una acción «cen por cen propositiva» para sacar adelante a Galicia. La portavoz ha reiterado que el Bloque va a trabajar para hacer política con mayúsculas, sin renunciar a la labor de control al Gobierno, «sen curtoplacismos e con luces largas», porque el momento social requiere «a nosa máxima implicación».

En su intervención en el consello nacional, la líder del Bloque ha recordado que su formación demuestra que antepone los intereses gallegos a otra estrategia cuando plantea un gran acuerdo de país, propone crear una comisión de reactivación económica y social o investigar los sucedido en las residencias de mayores para que no vuelvan a repetirse los errores.