Detectados casos de coronavirus en colegios de A Coruña, Cambre, Ourense, Pontevedra, Ribadeo, Vilagarcía y Vigo

Redacción / La Voz 17/09/2020 19:22 h

Este jueves ha habido siete nuevos casos de coronavirus en la escuela gallega, concretamente en A Coruña, Cambre, Ourense, Ribadeo, Vilagarcía y Vigo.

En Ourense han sido dos los colegios afectados. En el centro concertado San José Josefinas, el positivo de un alumno de quinto de infantil ha supuesto la cuarentena de todos sus compañeros de clase y de la tutora. En el colegio Divina Pastora Franciscanas también se confirmó el caso de un alumno, pero en esta ocasión solo cuatro compañeros tienen que guardar aislamiento, ya que al tratarse de alumnos mayores las autoridades sanitarias creen que no hay riesgo de contagio masivo.

En Vigo el virus ha llegado al colegio María Auxiliadora Salesianos, donde se ha detectado un positivo por coronavirus en una clase de quinto curso de primaria. Por ello, desde este jueves permanecen en cuarentena los 24 alumnos compañeros del menor y la tutora de la clase.

El caso de A Coruña es diferente a los anteriores, ya que fue una profesora de primaria del CEIP Rosalía de Castro la que ha dado positivo. Los veinte alumnos del aula deben guardar cuarentena. Cerca, en Cambre, un niño de infantil del CEIP Wenceslao Fernández resultó positivo en coronavirus y la clase entera ya está aislada.

Por su parte, en el colegio concertado Sagrado Corazón de Ribadeo hay un niño que hace ya días que no va a clase, y ahora se ha confirmado que tiene coronavirus. En vista del caso particular, Sanidade no aconsejó aislamiento de su clase, y solo se hizo una PCR a uno de los compañeros, que dio negativo. Además, hay dos alumnos más en confinamiento a la espera del realizar la prueba porque dio positivo uno de sus progenitores.

El primer contagio por coronavirus en el ámbito escolar tras el inicio del curso acaba de confirmarse en Vilagarcía. Concretamente, en el aula de 6º. curso de educación infantil (5 años) del colegio San Francisco, ubicado en el centro de la capital arousana. Los 21 alumnos y su profesora permanecerán, por lo tanto, en situación de aislamiento preventivo.