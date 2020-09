Feijoo cierra filas con la Casa Real: «El rey Juan Carlos es un gallego ilustre que siempre que quiera volver a Galicia estaremos encantados de recibirlo»

0

La Voz de Galicia Fran Balado

Zarzuela | La Voz 15/09/2020 15:07 h

Ni uno solo de los periodistas que cubre a diario la información de la Casa Real recordaba algo semejante. La reunión que mantuvieron en la mañana de este martes no solo se convirtió en el despacho político de Felipe VI más prolongado desde que se convirtió en el Jefe del Estado, sino que todos los informadores coincidían en señalar que las casi tres horas del encuentro doblaron la marca más alta hasta la fecha, probablemente ostentada por el cántabro Revilla, que permaneció en Zarzuela alrededor de hora y media.

Feijoo, que fue recibido a consecuencia de su reciente triunfo en las urnas, consiguiendo su cuarta mayoría absoluta consecutiva, cerró filas con la Casa Real tras un verano en la que la Corona se ha visto envuelta en una serie de polémicas que acabó con el rey emérito abandonando el país. «El rey Juan Carlos es un gallego ilustre que siempre que quiera volver a Galicia estaremos encantados de recibirlo», afirmó el titular del Ejecutivo gallego, que no ocultó su «cariño» por la Monarquía constitucional. «En momentos de dificultad y de zozobra en la que se mueve en este momento nuestro país, las instituciones que funcionan no solo las debemos preservar, sino que las debemos potenciar. La lealtad con la monarquía constitucional del Gobierno gallego está garantizada para los próximos cuatro años» afirmó el presidente de «una comunidad previsible, que ha hecho sus deberes, y no ha creado problemas al conjunto de la nación», antes de insistir en una idea que suele dejar caer cada vez que visita la capital española: «Nuestra forma de ser españoles es ser gallegos».

A lo largo de las casi tres horas de entrevista Felipe VI y Feijoo analizaron la situación del coronavirus en Galicia, celebrando que una farmacéutica norteamericana escogiese O Porriño como lugar de producción de la vacuna para toda Europa; otras problemáticas de carácter laboral, como la situación de Alcoa y la de As Pontes, o los proyectos para el fondo Europeo de Reconstrucción. Pero también hubo tiempo para un intercambio de impresiones acerca de la política estatal. «He visto al rey perfectamente informado y absolutamente conocedor de la situación política del país», afirmó, tras haber tenido una «conversación muy leal y sincera».

Finalmente, el presidente de la Xunta trasladó a Felipe VI, como embajador vitalicio del Camino de Santiago, su colaboración para intentar estirar el Año Santo, que arranca el próximo 1 de enero, hasta julio del 2022, siete meses más de lo habitual, debido a las dificultades que puedan derivar de la situación de pandemia.