El PP rompe con Jácome y este se niega a mostrar sus cuentas: «Es el colmo»

La Voz de Galicia miguel ascón

ourense / la voz 12/09/2020 05:00 h

La ruptura del pacto entre Democracia Ourensana y el PP es definitiva. Los populares habían suspendido «temporalmente» ese acuerdo esta semana, dando un tiempo al líder de DO, Gonzalo Pérez Jácome, para aclarar las dudas que han surgido en torno a la financiación de su partido. Sin embargo, el PP ya se posicionó ayer abiertamente a favor de la dimisión del alcalde.

Ha ocurrido en el primer pleno que la corporación celebró desde que estalló la crisis, y para el que el BNG había presentado una moción para exigir a Jácome que dimita. La iniciativa fue apoyada por 24 de los 27 concejales que tiene la corporación, aunque votaron 26 por la dimisión de Mario González, exedil de Cultura de Democracia Ourensana. Por lo tanto, la propuesta salió adelante con los votos a favor de los dos concejales del Bloque, los nueve del PSOE, los siete del PP, los cuatro díscolos de Democracia Ourensana que quedan y los dos representantes de Ciudadanos. Solo votaron no el propio Jácome y su número dos, Armando Ojea, el único que sigue siendo fiel al regidor. De hecho, este viernes se estrenó como portavoz de Democracia Ourensana, en sustitución de Miguel Caride, uno de los críticos.

Jácome saca la Gürtel

«Menos mal que no es vinculante», reaccionó el alcalde tras la aprobación de la moción. Previamente se produjo un intenso debate durante el que Jácome insistió en que resistirá en el cargo. Se negó, además, a dar las explicaciones que le reclamaban sus socios del PP para reconducir la situación. «Cuando se acusa a alguien la carga de la prueba reside en el que acusa», argumentó Jácome para no informar sobre la gestión económica de Democracia Ourensana. «Yo no le tengo que enseñar los bolsillos absolutamente a nadie», añadió. Además, atacó a los populares: «El partido de la Gürtel, el partido que daba sobres en negro, me pide a mí que enseñe las cuentas. Es el colmo». Por otra parte, el alcalde se mostró convencido de que podrá gobernar en estas circunstancias. Comparó su situación con la del PSOE tras romperse en el año 2012 su pacto con el BNG y estar el propio grupo socialista dividido.

Tras el debate de la moción del BNG que reclamaba la dimisión de Jácome aún quedaba otra iniciativa sobre la crisis: se trataba de una propuesta de Ciudadanos para crear una comisión de investigación sobre la financiación y gastos de Democracia Ourensana. De nuevo, toda la oposición apoyó la moción y solo se opusieron Gonzalo Pérez Jácome y Armando Ojea. Los grupos reclamaron al alcalde que haga pública su declaración de bienes y que aclare si es compatible o no seguir como administrador único de su empresa. El regidor insistió en que toda su actividad pública y privada es legal.