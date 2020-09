El regreso escalonado mitiga las trabas del primer día de colegio ante el covid

0

redacción / la voz 11/09/2020 05:00 h

Seis meses después de que tuvieran que cerrar sus aulas de forma precipitada por la pandemia, los escolares gallegos regresaron este jueves a las aulas. Lo hicieron de forma escalonada, lo que ha ayudado a mitigar los problemas de este arranque tan atípico entre limpiezas exhaustivas, distancia en aulas y recreos, mascarillas obligatorias a partir de los seis años (y sin incidencias, salvo un padre que se negó en A Coruña), y nada de contacto entre los alumnos, y tampoco con profesores. En total, 103.884 alumnas y alumnos de diferentes cursos de infantil, primaria y educación especial regresaron el jueves; hoy se esperan otros 90.337.

Arrancó el curso con nervios y tensión en casas y aulas, y escasas incidencias, algunas vinculadas a la situación del centro, y otras a la decisión de los padres. Por obras, ocho centros han tenido que demorar su reapertura a la próxima semana. Uno de ellos, el Miño de Ourense, con 39 usuarios que deberán esperar al próximo lunes para iniciar las clases. El consello escolar informó que las condiciones higiénicas del centro no eran las adecuadas para un regreso seguro.

La Xunta no ha podido precisar cuántas aulas han permanecido cerradas por casos covid, y tampoco si ha habido absentismo en esta primera jornada escolar, teniendo en cuenta que ha habido un movimiento de padres solicitando que no se llevara a los niños ante la pandemia. Pero ha habido al menos tres casos en este primer día. Los padres de los alumnos del CEIP San Isidro, de Neda, no llevaron a sus hijos al colegio el jueves, ni lo harán tampoco hoy, en protesta por la decisión de Inspección de agrupar en una única aula a los nueve escolares de 2.º y a los nueve de 3.º de Primaria, dejando el centro con un profesor menos.

En As Mirandas, de Ares, faltaron varios alumnos, que guardan cuarentena con sus familias a raíz del brote de covid-19 surgido en la localidad. Cerca, en el Eladia Mariña de Cabanas, las clases comenzarán hoy, puesto que este jueves no acudió ningún niño por la huelga.

Al colegio de O Mosteiro (Meis), de los 75 niños que estaban convocados este jueves para volver a las aulas, solo dos acudieron al centro. Los padres creen que no hay garantías sanitarias adecuadas para poder empezar el curso. ¿Por qué? El director del centro ha dado positivo en covid-19 y está convaleciente, y hay seis profesores más en cuarentena, todo el equipo directivo.

Caso parecido, pero con resultado diferente, en Ferrol. Allí, el colegio Cristo Rey inauguró las clases con normalidad después de que en días pasados una profesora diese positivo en coronavirus y otros tres docentes fuesen aislados por considerarse «contactos estrechos». El centro solicitó que se retrasase el inicio del curso hasta el lunes por la falta de estos cuatro docentes, pero tanto Sanidad como Inspección consideraron que se daban las condiciones necesarias para iniciarlas este jueves.

Problemas con el equipo directivo hay en el Pedro Caselles de Xove: su director comunicó la intención de toda la cúpula del centro de presentar su dimisión por no poder garantizar seguridad a los alumnos en un colegio aún en obras, desde finales de junio.

Y una última incidencia: en los colegios de Carballo no empezó el servicio de limpieza matinal, y no hay fecha para ello porque la empresa adjudicataria tiene todavía que seleccionar y contratar el personal necesario.

Escasa incidencia de la jornada de paro con servicios mínimos avalados por la Justicia

La incidencia de la primera jornada de huelga de profesorado en Galicia —la segunda será el día 16— fue escasa, principalmente por los servicios mínimos decretados por la Xunta y avalados posteriormente por la Justicia.

A través de un comunicado, la Xunta dijo que agradecía «a responsabilidade dos docentes, que na súa gran maioría acudiron hoxe ao seu posto de traballo para contribuír a darlle normalidade ao inicio do curso escolar».

La Consellería facilitó datos de seguimiento de ese paro convocado por varios sindicatos. Según sus números, el paro fue seguido por el 12,16% de los docentes, oscilando entre el 13,26 de A Coruña y el 7,31 en Lugo. Los sindicatos reclaman un incremento de docentes para que haya menos alumnos por aula y puedan mantenerse las distancias; y mejoras en el protocolo ante posibles brotes.