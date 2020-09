Feijoo califica de «normal» el regreso a las aulas y dice que habrá que improvisar más medidas

Los centros que no dispongan de espacio podrán solicitar entrar en el programa, que debe aprobar la Inspección. Ocho institutos de Santiago deciden atrasar la vuelta

A unas horas del inicio de curso, el repescado conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha reunido esta tarde al Consello Escolar de Galicia en una asamblea definida por la crisis sanitaria del covid-19, tanto que a la misma acudió Julio García Comesaña, recién nombrado conselleiro de Sanidade.

Son muchas las novedades que se han dando a conocer en la asamblea, pero tal vez la más importante sea el Plan de Continxencia para o Ensino Virtual, pensado solo para los alumnos de bachillerato y FP superior. Y es que el cambio a última hora de la normativa para el regreso a las aulas ha provocado un verdadero terremoto en los institutos gallegos: los alumnos no caben en los centros al exigir 1,5 metros de distancia entre estudiantes en el aula. Hay que recordar que en julio la consellería decía que la distancia de seguridad de los alumnos, sentados, sería de 1 metro entre cabezas; pero llegó septiembre y ese metro aumentó un 50%, y los 30 estudiantes que hay por aula en ESO, FP y bachillerato en Galicia simplemente no caben en la clase. Pero lo grave es que en muchos centros los alumnos no caben ni habilitando los espacios comunes. Hay ayuntamientos que ofrecieron instalaciones, pero a veces estas se encuentran lejos de los centros educativos, lo que dificulta el acceso para alumnos y profesores, por no hablar de que no cumplen las condiciones mínimas para acoger a los menores; tal vez si esta medida se hubiese tomado antes del verano habría habido tiempo para hacer las obras necesarias de acondicionamiento, pero ahora es impensable.

