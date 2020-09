Vox no suma afiliados suficientes en Galicia para elegir sus equipos provinciales por primarias

0

La Voz de Galicia c. p.

vigo / la voz 09/09/2020 05:00 h

Las direcciones provinciales de Vox en Galicia seguirán dirigidas por juntas gestoras mientras en una veintena de demarcaciones de toda España celebrarán este mes elecciones primarias para designar a sus equipos. La dirección del partido de Santiago Abascal aduce para dejar a Galicia fuera de la convocatoria interna que en ninguna de las provincias cuentan con más de 500 militantes que estén al día en el pago de la cuota de afiliación. Hace un año A Coruña sumaba 527 militantes, 462 Pontevedra, 208 Ourense y 178 Lugo. Sin embargo, en la campaña de las autonómicas se indicó que la afiliación subía, superando también el medio millar en Pontevedra.

Fuentes de la formación en Galicia señalan que tras el fracaso en las últimas elecciones autonómicas, en las que Vox sumó solo 26.485 votos, la afiliación «se desplomó», desvinculándose del partido un amplio contingente.

El equipo directivo de Vox en Pontevedra, donde han llegado a sucederse hasta tres gestoras, indica que la provincia se queda fuera de las primarias al no contar con un año de antigüedad el medio millar de afiliados requeridos. Pero ese requisito no figura en realidad ni en los estatutos del partido, ni en su reglamento interno de participación electoral, donde solo se establece como pauta para poder votar el haber pagado las cuotas internas, pudiendo incluso participar en elecciones primarias los que se dieran de alta y no superasen aún los nueve meses que Vox establece como período de carencia para revisar cada afiliación.