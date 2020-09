Incidencias antes de la vuelta al cole: un colegio de Ribeira sin clases hasta el lunes por obras, y el positivo de un director en Meis

0

Por obras que no han concluido o por los efectos del covid-19, que condiciona el inicio del curso en Galicia, algunos centros han retrasado el inicio de las clases o comienzan con protestas o malestar.

Retraso tras las quejas de los padres. La Consellería de Educación ha decidido retrasar hasta el próximo lunes el inicio del curso escolar en el colegio de Palmeira, atendiendo así la petición de la comunidad educativa, que incluso amenazó con no llevar a los alumnos al centro al considerar que las instalaciones no están preparadas para la vuelta a la actividad por encontrarse en plenas obras, ejecutando un proyecto de eficiencia energética, tanto dentro como fuera del inmueble. Los profesores trabajan a marchas forzadas para que las aulas estén a punto el primer día de clase, incluso realizando tareas de limpieza. La dirección del centro, no obstante, considera que el retraso es justo, aunque suponga un quebradero de cabeza para los docentes.

Un equipo suplente tras el positivo del director. Pese al temor de padres y del propio Concello, Educación ha ordenado que el curso empiece esta mañana en este colegio de O Mosteiro, tal y como estaba previsto, pese a que el director del centro ha dado positivo en covid-19 y a que todo el equipo directivo, dos profesoras más y la conserje, están confinados. La Xunta considera que enviando sustitutos para los profesores que se encuentran en cuarentena, y a los que aún no se les habría practicado la PCR, se pueden iniciar las clases.

Padres del Concepción Arenal no llevarán a los niños a clase. Ya en el año 2014, un grupo de padres del colegio Concepción Arenal, en A Coruña, trasladaron en el consello escolar su preocupación ante un aula que carecía de ventilación y que denominaron «el invernadero». De abril a octubre, la temperatura que se alcanza en esa clase obliga a los pequeños de infantil a escoger la camiseta de sisas como uniforme oficial. Con la irrupción del covid, el desasosiego de estos padres ante la vuelta a las aulas, particularmente a esta, es mucho mayor. En señal de protesta, la mayoría de los padres no llevarán a sus hijos de cinco años a clase. Algunos mantendrán su decisión durante el tiempo que el centro no subsane el problema. Pero no todos podrán hacerlo, pues no cuentan con los medios necesarios para conciliar la vida profesional y personal de la familia.

Un aula al completo decide no ir. Los alumnos de 5.º de Primaria del colegio CEIP Pazo da Mercé de As Neves no acudirán a clase mañana «ante la masificación de su aula». Es una resolución tomada por la ANPA para protestar por la actitud de la Consellería de Educación en relación al número de alumnos que tendrán que estar en la misma aula este curso. Los padres ya informaron por escrito a la Inspección Provincial de Educación de su «total desacuerdo» con el hecho de que estén 25 alumnos en la misma clase, «teniendo en cuenta que la OMS ha avisado, reiteradamente, del peligro de contagio en espacios cerrados y sin distanciamiento». Alertan de que en este curso hay varios menores con asma y un alumna con una hermana que recibió un trasplante de pulmón. Demandan que, de manera urgente, se desdoble el curso en dos clases y sostienen que el centro tiene aulas suficientes para hacerlo.