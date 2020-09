La Xunta obligará a acudir a los colegios al 100 % del personal de limpieza en la huelga de los días 10 y 16

0

La Voz de Galicia redacción

la voz 08/09/2020 18:25 h

Los servicios mínimos aprobados por la Xunta para las huelgas en educación de los días 10 y 16 de septiembre, coincidiendo con el arranque del curso, incluyen el 100 % del personal de cocina, limpieza, sanitarios, educadores y cuidadores, además de una persona de la dirección del centro, un subalterno y un profesor por cada grupo de alumnos con actividad lectiva ese día.

La Consellería de Educación, que desde el lunes vuelve a encabezar Román Rodríguez tras relevar a Carmen Pomar, se apoya en el artículo 43.1 de la Constitución sobre el derecho a la protección a la salud para sostener estos servicios mínimos.

Educación incide, expresamente, en que la huelga está prevista para el primer día de entrada en el centro en las aulas tras las vacaciones de verano, es decir, un día «chave» para garantizar el cumplimiento de estas medidas. El Diario Oficial de Galicia publica este martes la orden que regula las condiciones y los servicios mínimos para las jornadas de protesta, en la que apuntan a que las «circunstancias extraordinarias e graves» en la que se encuentra el territorio «obrigan» a alejarse de los criterios habituales fijados en anteriores convocatorias de huelga.

Los sindicatos recurrirán al Superior

Varios sindicatos han rechazado los servicios mínimos decretados por la Xunta y han anunciado que recurrirán los mismos ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). CCOO, CIG y STEG han remitido comunicados a los medios en los que denuncian que la Consellería de Educación y Cultura «impone unos servicios mínimos abusivos que pretenden impedir el ejercicio del derecho a huelga» y que tienen una «clara intención de boicotear» este derecho «fundamental» de los trabajadores.

Asimismo, critican que el Gobierno gallego haya esperado a 48 horas antes del inicio del paro para reducir al máximo el tiempo para presentar recursos judiciales a esta decisión, cuyo único objetivo -insisten- es «entorpecer la huelga» de los profesores y el personal no docente.

Desde la CIG aseguran que esta medida «implicaría a imposibilidad do exercicio da folga para unha parte moir importante do profesorado, ao ter que contar cun docente por cada aula que teña clases no día da convocatoria»; así como impide que personal cuidador, de cocina o de limpieza pueda secundarla.

Del mismo modo, el secretario nacional de CIG-Ensino, Suso Bermello, ha remitido una carta a Román Rodríguez para instarlo a adelantar la negociación del protocolo fijado para los centros educativos en relación a las ratios de alumnado, las distancias de seguridad o la adaptación de los centros a las nuevas condiciones higiénicas y sanitarias demandadas como consecuencia de la pandemia de la covid-19.