La USC consultará si los docentes deben llevar mascarilla al hablar o no

La USC especifica en su protocolo anticovid que los docentes podrán sacarse el cubrebocas para explicar a los alumnos cuando estén a más de tres metros de ellos. Los expertos no comulgan con esta medida

La Universidade de Santiago incluye en su protocolo anticovid un punto que está levantando ampollas entre algunos científicos. Así, la USC indica que se debe utilizar mascarilla en sus instalaciones, pero hace algunas excepciones al uso generalizado del cubrebocas. Entre ellas, la siguiente: «Durante a actividade expositiva, o profesor/a poderá non utilizar máscara. Cando non estea sentado/a, para non utilizar a máscara deberá manter sempre unha distancia mínima de 3 metros respecto da primeira liña de alumnos/as». Es decir, que el docente se podrá retirar el cubrebocas cuando mantenga esa distancia mínima, se supone que para explicar con mayor claridad.

Seguir leyendo