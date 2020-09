El Parlamento gallego inaugura la legislatura con una llamada a desterrar la estridencia del debate

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

08/09/2020 13:52 h

Con la investidura celebrada y el nuevo Gobierno de la Xunta ya constituido, el Parlamento gallego celebró este martes el pleno de apertura de la undécima legislatura autonómica. Un acto en el que el presidente de la institución, Miguel Santalices, hizo un llamamiento a recuperar la credibilidad en la política a través de la construcción de discursos sólidos y argumentados, desterrando «a estridencia» de los debates. La etapa que se abre estará marcada por el impacto del covid-19 y la determinación de la Cámara en convertirla «na lexislaltura das persoas, especialmente das máis vulnerables», dijo Santalices, antes de pedir a los grupos políticos que mantengan plena predisposición para llegar a acuerdos que contribuyen a resolver los problemas de la gente.

El jefe del Legislativo animó a los diputados a que dediquen «polo menos tanto esforzo a forxar acordos como a escenificar diferenzas», pues considera que es algo que la ciudadanía «nos está pedindo a berros». Recalcó que «o artificio e a estridencia están de sobra» en una institución, como el Parlamento, que aspira a representar de forma correcta al electorado y, a la vista de algunos precedentes del pasado, también lanzó un aviso a sus señorías: su ejemplaridad y su conducta «tórnase unha esixencia ineludible», tanto en el ejercicio de sus responsabilidades como en su proceder en el ámbito privado.

Durante la intervención de Santalices, que fue la única que se produjo en la sesión, invocó los ejemplos de la Xeración Nós y de Isaac Díaz Pardo, cuyo centenario se celebró hace solo unos días, a la vez que elogió el pacto constitucional para construir «unha democracia modélica», pese a los «erros» cometidos por algunos de sus protagonistas.

Estas alusiones fueron cuestionadas al término de la sesión por la líder del BNG, Ana Pontón, que advirtió que en su formación aspiran «a moito máis que a facer un relato idílico do que supuxo a Transición» o a reconocer el desarrollo pleno del autogobierno gallego «logo de levar once anos sen asumir unha soa competencia». Con todo, Pontón recogió el guante de la llamada al diálogo y pidió que el Parlamento se convierta «no centro da vida política» para impulsar iniciativas que resuelvan los problemas de las personas. «Imos traballar para que sexa unha lexislatura con grandes acordos para Galicia e as maiorías sociais», se comprometió.

Desde el PSdeG, su secretario general, Gonzalo Caballero, centró su valoración realizada en los pasillos en reprochar que la Xunta «non fixo os deberes» para preparar el inicio del curso escolar, algo que afeó asimismo la líder del Bloque. Caballero también reiteró su petición dirigida al PP y a su presidente, Núñez Feijoo, para que asuman «por necesidade imperiosa e por unha cuestión ética» la apertura de una comisión de investigación sobre el impacto de la pandemia en las residencias de mayores.