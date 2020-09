El conselleiro de Educación marca el regreso a las aulas como «un reto de país»

0

La Voz de Galicia

08/09/2020 18:30 h

Como un «reto de país» calificó el nuevo conselleiro de Educación, Román Rodríguez, la vuelta al cole este curso. Rodríguez se estrenó este martes como responsable del área con una reunión con los jefes territoriales de la consellería y con los jefes de inspección, un encuentro dirigido a preparar el nuevo curso, un período ante el que, ha reconocido, hay «certa incertidume», pero para el que ha pedido la implicación de todo el sector para hacer de la vuelta a las aulas una actividad «segura», siendo «conscientes», en todo caso, de que «o risco cero non existe».

Sobre la necesaria adaptación de la educación a la actual situación de pandemia, el conselleiro agradeció la labor del personal de los centros, principalmente de sus equipos directivos, por el trabajo que han hecho a lo largo del verano y, sobre todo, que están haciendo en los últimos días para adaptar la vuelta a las aulas según las directrices acordadas entre el ministerio y las comunidades, que van «con bastante retraso».

Esta situación, cree Román Rodríguez, les está llevando a realizar «un traballo contra reloxo» pero «tremendamente comprometido» para garantizar que las aulas sean lugares seguros para los niños. «Hai unha certa incertidume, sería absurdo non recoñecelo», dijo Román Rodríguez, que ha atribuido buena parte de los flecos que todavía quedan sueltos al retraso y la «falta de liderazgo» que tuvo el ministerio en este ámbito.

Para un regreso a las aulas seguro, el conselleiro pidió la implicación de toda la comunidad educativa para poner en práctica y respetar las medidas implantadas, con el objetivo de que esta crisis sanitaria no genere una crisis educativa. Román Rodríguez llamó a «ser conscientes» del momento actual, en el que «o risco cero non existe».

Sobre el relevo en la Consellería de Educación, donde ha sustituido a Carmen Pomar a escasos días del inicio del curso, Román Rodríguez apostó por trabajar con una visión a largo plazo. «Nos Gobernos, as persoas entramos e saímos, é algo natural», dijo.

Este miércoles se reunirá el Consello Escolar, al que planteará «unha serie de medidas» encaminadas a que «as aulas sexan espazos seguros» y a que «o proceso educativo se manteña cos estándares que ten que manterse», aun teniendo en cuenta que la actual es una situación «anómala».

Sobre el inicio del curso, que arrancará este jueves con parte de Infantil y la primera etapa de Primaria, el conselleiro ha afirmado no tener aún confirmación de si algún centro no podrá abrir sus puertas, aunque ha confiado en que todo funcione con cierta normalidad. Tampoco dispone todavía de los datos del cribado realizado a los profesores gallegos: «Esa pregunta fixémoslla hoxe a Sanidade e dinnos que se están facendo as probas e que non teñen aínda os resultados procesados», dijo.