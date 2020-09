Un físico experto en gestión al mando de la crisis sanitaria

0

La Voz de Galicia á. paniagua

vigo / la voz 07/09/2020 22:22 h

Cuando era un adolescente de la parroquia de Cabral, Julio García Comesaña se montaba en su bicicleta a menudo y cruzaba por el monte hasta un lugar donde se estaba ejecutando una obra monumental que se veía desde su casa. Corrían los años ochenta y ese chico de origen humilde no sabía que acabaría trabajando en ese lugar ni que llegaría a ser el jefe de todo aquello. Era el inicio de la construcción del Meixoeiro. En ese hospital tiene su plaza de radiofísico el nuevo conselleiro de Sanidade, el primero que no es médico desde Romay Beccaría (1996). Su carrera como gestor sanitario comenzó con el gobierno de Touriño (PSOE). Comesaña, vinculado a la UGT, fue director de centro del Meixoeiro con el bipartito. La gestión le gustó y logró que el PP lo mantuviese en puestos de responsabilidad directiva. Pero nunca se le adivinó un perfil político hasta que ejerció como gerente del área sanitaria de Vigo, donde llevaba un año en el que ya ha ido mostrando sus simpatías por el PP. Ahí lo situó Jesús Vázquez Almuiña porque la crisis de la atención primaria se había descontrolado. Es un hombre de tono suave y maneras amables, capaz de sentarse a hablar durante horas. Fue lo que hizo con los líderes del movimiento de primaria nada más llegar, y logró calmar la crisis. Comesaña es conselleiro, pero no es político, como su antecesor. Le apasiona la técnica y durante la epidemia de coronavirus se ha convertido en un experto en pruebas diagnósticas. El logro que más le enorgullece es haber ideado la unidad de mama del Meixoeiro, el hospital en cuyas obras curioseaba en bici cuando era adolescente. Aunque probablemente ser conselleiro lo supere.

AÑO DE NACIMIENTO

1968

LUGAR DE NACIMIENTO

Vigo

FORMACIÓN

Licenciado en Físicas por la USC, es máster en Administración Sanitaria y especialista en radiofísica hospitalaria. Desde julio del 2019 era gerente del área sanitaria de Vigo.

PRINCIPALES RETOS

El primero, la gestión de la pandemia, empezando por medidas de contención del virus y siguiendo por los test y los servicios de atención primaria.