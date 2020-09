El BNG tilda los cambios de «cosméticos» y demanda de Feijoo nuevas políticas

0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

07/09/2020 16:10 h

El BNG valoró este lunes la formación del nuevo Gobierno gallego y considera que supone «máis do mesmo» en un momento que se necesitan «novas políticas, novas ideas e impulso» para encarar los desafíos derivados de la pandemia de coronavirus. La diputada Olalla Rodil, viceportavoz parlamentaria del Bloque, calificó el relevo de los conselleiros de Sanidade e Educación de «cosméticos», y advirtió que el problema no eran las personas que estaban al frente de ambos departamentos, sino las decisiones políticas que tomaban y que considera necesario modificar.

Entrando más al detalle en el nuevo organigrama de la Xunta, Rodil cuestionó que Cultura vuelva a ser «un apéndice» de Educación, del mismo modo que censuró que Industria desaparezca del nombre de la vicepresidencia económica, lo que considera «un exemplo máis do escapismo do Goberno de Feijoo que leva anos facendo como se a Xunta no tivera responsabilidades e competencias en materia industrial», justo cuando el sector más necesita del impulso del Ejecutivo.

Más allá de la valoración del nuevo Gobierno, el BNG también se lanzó a ponerle deberes. Rodil solicitó la creación de un fondo extraordinario en el ámbito educativo, destinado a los comedores, al servicio de madrugadores y a las actividades extraescolares, con el fin de facilitar las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar.

No cifra el BNG a cuánto debe ascender dicho fondo ni como tendría que repartirse, pero recalcó que dichos recursos deberían destinarse a los concellos y a las ANPAs que organizar este tipo de servicios complementarios al puramente lectivo. Es más, los nacionalistas emplazan al nuevo conselleiro de Educación, Román Rodríguez, a trabajar para que la Xunta asuma «a xestión directa» tanto de los comedores escolares como del servicio de madrugadores con el fin de evitar las diferencias que se producen en estas prestaciones dependiendo de quien las administre.