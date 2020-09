María Jesús Lorenzana, una letrada de la Xunta bregada en la retaguardia de las consellerías de Traballo, Medio Ambiente y Medio Rural

0

La Voz de Galicia M.C.

redacción 06/09/2020 16:17 h

Si hay una palabra que pueda definir a María Jesús Lorenzana, Chus como la llaman sus compañeros, es minuciosa. Con solo 26 años, esta coruñesa del 81 licenciada en Derecho, logró plaza e letrada de la Xunta pasando a desempeñar diversos puestos dentro de la asesoría jurídica. La marcha por motivos personales de Cristina Ortiz en el 2013 de la Consellería de Traballo e Benestar, hizo que la entonces titular de aquel departamento Bea Mato la fichara para ser su segunda como secretaria xeral técnica de su departamento. Y ahí demostró que no se rinde fácilmente. Porque no se cansa de buscar y rebuscar en un expediente hasta buscar solución al problema. No la frenan los obstáculos. Eso dicen los que la conocen. De hecho, cuentan que fue ella la que se peleó para encontrar una salida a la anulación en el 2015 del Plan Xeral de Vigo por parte del Tribunal Supremo, varios años después de su aprobación. Y también estuvo muy implicada en temas como la sequía.

Bea Mato estaba tan contenta con su trabajo que no la quiso dejar escapar y se la llevó con ella a Medio Ambiente en el 2015 para que ejerciera el cargo de secretaria xeral técnica de su departamento. Y cuando Mato dejó el Gobierno para convertirse en candidata a la alcaldía coruñesa, el conselleiro de Medio Rural, José González, la llamó a filas ocupando hasta hoy el puesto de secretaria xeral técnica da Consellería do Medio Rural. Ahora, en plena crisis del coronavirus, Núñez Feijoo ha colocado a sus espaldas el peso de una nueva consellería, la de Empleo. A ella trabajo no le va a faltar. Pero sabe coger el toro por los cuernos. Al menos es lo que ha demostrado durante años desde esa segunda línea del Gobierno en la que aprendido a hilvanar su perfil técnico con la diplomacia que ha de tener un político.