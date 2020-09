El BNG pide retirar los retratos de Juan Carlos I de la Xunta y del Parlamento gallego

0

La Voz de Galicia efe

Santiago 06/09/2020 13:28 h

El BNG no quiere ver más la imagen del rey emérito Juan Carlos de Borbón en los edificios de titularidad de la Xunta. Al menos ha pedido su retirada en una proposición no de ley presentada en el Parlamento de Galicia para reclamar la retirada de distinciones, retratos o cualquier otro elemento de homenaje a su figura.

«A súa actuación durante o exercicio da Xefatura do Estado e despois da súa renuncia á coroa é incompatible coa ética e cos valores democráticos; o Parlamento galego non pode permanecer impasible e debe d e retirar as honras e distincións a Juan Carlos I»apuntó a través de un comunicado el diputado del BNG Luís Bará. La petición de la formación nacionalista pide la retirada de elementos concretos como el retrato situado en el Salón dos Reis del Parlamento de Galicia, de títulos vitalicios como el de Embaixador de Honra del Camino de Santiago o de «elementos como bustos, placas ou retratos que lle rindan homenaxe».

«A lei do silencio imprantada durante décadas ao redor da Casa Real coa connivencia de tódolos estamentos do Estado permitiu construir unha imaxe deturpada e falseada da monarquía borbónica que, na actualidade, é custodiada abertamente por unha parte importante da sociedade e por medios de comunicación de todo o mundo», continuou.

En concreto, Bará se refirió «ás revelacións xornalísticas sobre presuntos negocios ilícitos de Juan Carlos I, investigacións xudiciais sobre millóns de dudosa procedencia e contas en bancos suizos, a perversa utilización do público para beneficio privado, a renuncia en diferido de Felipe VI á herdanza do pai ou a fuga aos Emiratos Árabes Unidos».