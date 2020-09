Xunta y empresas coinciden en que el bus es un medio seguro de cara a la vuelta a los colegios

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia pablo gonzález

redacción / la voz 05/09/2020 05:00 h

Apenas hay documentados contagios en autobuses, existen estudios que consideran que el viaje con mascarilla es seguro pese a que se ocupen el 100 % de las plazas -como marca la normativa general- y las empresas de transporte, que admiten haber tenido algún positivo, confirmaron a la Xunta que en ningún caso dio lugar a un brote. Estas son las coordenadas de seguridad en las que ayer se movieron los representantes del sector de los autobuses y los altos cargos de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade en la reunión para discutir el protocolo que debe guiar el transporte escolar en plena pandemia y, en especial, su versión compartida con mayores en las zonas rurales. La conselleira, Ethel Vázquez, cree que el protocolo hará que los autobuses escolares sean «o medio de transporte máis seguro», pues suma medidas específicas a las del transporte regular por carretera.

Las empresas ven con buenos ojos, en general, el modelo propuesto por la Xunta, que segrega a mayores de escolares en los autobuses con una fila de asientos vacía entre la parte delantera -donde irán los mayores- y la trasera, destinada a los estudiantes. Cada alumno se situará en un asiento fijo, al lado de los escolares que vivan en su misma casa. Los estudiantes subirán y bajarán antes y, por supuesto, el uso de la mascarilla es obligatorio, así como la aplicación de gel hidroalcohólico al subir y bajar del autobús. El transporte compartido alcanzará el 53 % de los servicios este curso.

La consellería incluirá en el protocolo alguna de las propuestas del sector, como buscar fórmulas menos aparatosas para separar al conductor de los viajeros o cómo se debe acreditar la exención de llevar mascarilla en algunos casos. O qué hacer si alguien se niega a llevarla, cuestión que se saldará impidiendo que esa persona acceda al autobús.

Muchas de estas complicaciones se subsanarán con el coordinador que cada empresa asignará a cada centro, dentro de la plantilla de acompañantes que supervisan el viaje de los alumnos. Será el interlocutor con la dirección del centro en todo lo que respecta al transporte escolar.

Los recelos paternos por el transporte escolar

sara pérez / r. s.

Las asociaciones de padres ponen objeciones a la propuesta para el funcionamiento del transporte escolar. «No se entienden este tipo de decisiones. Primero los juntas a todos en el autobús, luego los separas en las aulas y después vuelves a juntarlos», apunta Patricia Pérez, presidenta de la Federación de Anpa de Ferrolterra. Los criterios de seguridad no convencen a los padres. Fernando Lacaci, presidente de la Confederación de ANPAS Galegas no se explica cómo las medidas de seguridad que se prevén para el regreso a las aulas no son las mismas que regulan el funcionamiento del transporte escolar. Así como tampoco comparte la segregación por grupos de edad en el transporte regular, y la califica de excesiva e innecesaria. «Como se explica que un neno estea separado do seu avó no autobús se ao saír vanse a dar a man?», apunta Lacaci.

«Es una propuesta incomprensible. Se están promulgando una serie de medidas en pro de tranquilizar a las familias, que al final no son tales», explica Alberto Vázquez, de las AMPA de O Condado-Paradanta y Louriña.

No obstante, en otros territorios con dispersión poblacional y con parroquias muy alejadas, creen que «non imos ter problemas». Así lo explicó el AMPA del Ceip de Alfoz. Tienen tres líneas escolares y son buses compartidos que, según la asociación, realmente solo los utilizan los escolares.