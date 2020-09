Julio Abalde: «Tenemos que detectar por qué algunos alumnos no se han vuelto a matricular»

0

Montse Carneiro

06/09/2020

Con la epidemia cuesta abajo rozando su punto más benigno, el 30 de junio, el rector de la UDC presidió un Consello de Goberno del que salieron las líneas maestras de un plan que recogía todos los escenarios posibles para la vuelta a las aulas, sin excluir un nuevo confinamiento. A dos semanas de que suene el timbre de entrada, Abalde no quiere oír hablar de improvisación.

—¿Contaban con esta situación?

—El endurecimiento de las medidas que se anunció estos días estaba previsto. La docencia mixta con parte presencial y parte en remoto, las instrucciones a los centros para nombrar un representante covid y crear planes de contingencia, la reordenación de las aulas, los planes de limpieza, la circulación por los edificios, la posibilidad de tener que pasar a modo no presencial, todo esto quedó preparado en junio. ¿Qué varía? Que contábamos con que esto podría pasar en octubre o noviembre y va a pasar ahora. Pero nosotros tenemos la ventaja de que se previeron distintos escenarios y hay una respuesta prevista, según evolucionen las cosas de una forma u otra.

—¿Con qué se van a encontrar los estudiantes el día 21?

—Van a tener actividades presenciales en todas las titulaciones, pero para evitar aglomeraciones en algunas, la parte que tiene que ver con la docencia expositiva se va a hacer en remoto.

—¿Cuántas?

—En torno al 40 % de las titulaciones. Los alumnos seguirán la parte expositiva por videoconferencia y podrán acceder a las clases grabadas, pero todos tendrán prácticas, actividades interactivas y sesiones que esas sí van a ser presenciales en todos los casos. Las instalaciones se van a poder utilizar de forma segura y por lo tanto la cotidianeidad va a ser lo normal. Se dice que tenemos que aprender a convivir con el virus; bueno, pues pongamos los medios.

—¿Cómo afectó a la matrícula?

—Entre los estudiantes que se matriculan por primera vez no hemos notado afectación, incluso observamos incrementos en algunas titulaciones. Lo que estamos intentando evaluar (y es muy complejo porque tiene que ver con los éxitos del segundo cuatrimestre del curso pasado, que fueron mayores que otros años) es cómo afectó a la matrícula de continuación. Ahí tenemos que ser capaces de detectar por qué los alumnos no se han vuelto a matricular, porque ya acabaron los estudios o por problemas económicos. Pero hasta que tengamos cerrado el período de matrícula y hagamos los análisis no podremos verlo.

—¿La Universidad saldrá de esta crisis mejor o peor que estaba?

—Habrá que ver cómo afecta a la estructura de las universidades, cómo responde el alumnado, los fondos de investigación, que también se pueden reducir, cómo va a afectar a la financiación general de Galicia. Es una situación económica claramente difícil. Hemos tenido un descenso del PIB muy drástico y las administraciones tienen que replantearse cómo funcionan en estas condiciones. También hay una situación global distinta. Hay fondos europeos y tenemos que ver cómo somos capaces de presentar proyectos atractivos para atraer esos fondos. En la pandemia demostramos que somos necesarias. Siempre digo que un viernes nos acostamos como una universidad 100 % presencial y el lunes éramos una universidad 100 % online. Pocas instituciones son capaces de reaccionar con esa rapidez. Fuimos capaces de mantener la docencia, la actividad administrativa, y todos los grupos de investigación se pusieron a pensar cómo ayudar. Eso solo es posible porque tenemos grupos fuertes, que hacen investigación de calidad y pudieron redireccionar sus objetivos hacia otro punto.

«Hay que garantizar un acceso no presencial igualitario»

La docencia online forzada por el confinamiento dejó al descubierto desigualdades latentes. Dos de cada diez estudiantes de la UDC carecen de conexión a Internet en condiciones.

—¿Se garantiza la igualdad?

—Aquí hay dos cuestiones. Por un lado, la situación económica de los estudiantes, que puede haber quedado afectada por la crisis y para eso volveremos a sacar ayudas específicas. Y por otro, las dificultades tecnológicas por no disponer de equipos o de conexión adecuada, que afrontaremos tan pronto empiece el curso el día 21 mediante la cesión de equipos informáticos y líneas de conectividad de alta capacidad para que puedan conectarse.

—¿Si no llegan a su zona?

—Procuraremos ponerles a disposición los espacios que tenemos de conectividad wifi, también para los alumnos que no puedan estudiar en su casa. Porque en ocasiones es muy difícil. Hay que crear espacios seguros en las aulas de estudio para que puedan venir. La diferencia tecnológica no puede afectar a los resultados.

—¿Cuántos estudiantes tienen dificultades?

—Por lo que detectamos en los muestreos el porcentaje de alumnos sin equipo es muy bajo. Con problemas para conectarse ya estamos hablando de porcentajes relativamente altos, del 20 %. A veces se trata simplemente de cortes en la línea que pueden arreglarse prescindiendo de las retransmisiones síncronas: en vez de estar conectados en el momento de la docencia, se depositan los materiales en bancos y los alumnos pueden ir a revisarlos en cualquier momento. Hay alternativas. Yo creo que lo que demostraron las plataformas el curso anterior es que aguantan y lo que tenemos que hacer es garantizar que el acceso sea igualitario. No es una cuestión de porcentajes, con que haya un alumno que no pueda seguir las clases adecuadamente ya me preocupa. Tenemos que conseguir que a ser posible todos los alumnos estén en igualdad de condiciones.

—¿Saben ya las clases presenciales que van a tener para organizar el alojamiento?

—Desde julio tienen sus horarios, los días que tienen que venir y el tipo de actividades, presenciales o en remoto. No sabrán en qué grupo están, pero la metodología la tienen perfectamente definida en las guías docentes.

«Espero que la Xunta sea sensible a la situación de las universidades y nos dedique el 20 %»

La pandemia ha agudizado la maltrecha situación financiera de las universidades, que confían en captar el 20 % de la partida para educación asignada por el Gobierno y transferida a las autonomías.

—Hace un año casi no había para pagar la luz, ¿y ahora qué?

—El curso pasado tuvimos un sobrecoste de 1,5 millones de euros. Y el que viene solo la adaptación a las nuevas condiciones, la renovación tecnológica, la aportación de equipos y de ayudas a los estudiantes y la preparación de los centros tendrá un coste dos o tres veces superior al del año anterior.

—Hay fondos adicionales...

—Hay una aportación de 3 millones de la Xunta para el inicio de este curso, de la que nos corresponden 900.000 euros, y está anunciado un fondo a las comunidades para educación de 2.000 millones, de los que el ministerio ha dicho que el 20 % va a la educación superior. Esperamos que de ahí venga una aportación, que seguro que no va a cubrir los desfases, pero tendremos que recortar de otro lado, porque desde luego lo que no podemos hacer con ninguna de estas medidas es dejar de ponerlas en marcha.

—¿Han calculado cuánto le correspondería a Galicia?

—En torno al 5 %, sobre 100 millones, pero depende de los criterios de reparto que hayan utilizado, si son educativos, por número de estudiantes. Y después de cómo decida la Xunta hacerlo. Yo espero que sea sensible a la situación de las universidades y ese 20 % de la partida para educación la dedique realmente a las universidades.

—El plan de financiación termina este año. ¿Cómo afecta la pandemia a las negociaciones?

—Los Orzamentos ya establecían la posibilidad de prorrogarlo un año más, por tanto es posible que en el 2021 se mantenga. Se habían iniciado conversaciones antes de la pandemia, pero ahora estamos en una situación muy cambiante. A ver cómo afecta a los Orzamentos, a los créditos matriculados, que se utilizaban como cómputo... Habrá que tomar decisiones. Aunque se prorrogue un año más, habrá que establecer un mecanismo corrector, porque abrir las universidades nos sigue costando lo mismo, tengamos 30 alumnos o 25. Tendremos que ver cómo adaptamos el plan, que insisto, en su estructura no es un mal plan pero tiene defectos de funcionamiento y evolución que hay que corregir. Si no, no lograremos el objetivo de tener un sistema cohesionado, eficiente y eficaz.