El ADIF lanza un plan para frenar el deterioro de los puentes metálicos ferroviarios

La Voz de Galicia pablo gonzález

redacción / la voz 05/09/2020 05:00 h

Parece que el ADIF se ha tomado en serio el estado de sus puentes metálicos, no solo en la red ferroviaria gallega, sino en toda España. Y no solo por una cuestión de seguridad -para evitar eventuales colapsos-, sino también por fiabilidad. Si hay un problema en un puente en una carretera o autovía pueden organizarse desvíos o rutas alternativas. Pero si se trata de una estructura de paso ferroviaria, no existen alternativas. Un puente en mal estado puede anular parcialmente una línea ferroviaria y dejar a buena parte de sus usuarios sin servicio. Por eso es necesario actuar sobre averías y defectos que en el largo o medio plazo pueden afectar a la seguridad de la estructura.

Este es el motivo de que el ADIF vaya a adjudicar en octubre un contrato «para la reparación y mejora» de los puentes metálicos en la red ferroviaria que administra. Los adjudicatarios se enfrentarán a un amplísimo abanico de tipologías estructurales, coexistiendo elementos de finales del siglo XIX con los puentes más recientes. En las prescripciones técnicas se alega que en la conservación de la obra civil el objetivo es mantener las características con las que fue proyectada la obra. Pero, «debido a la evolución de los parámetros exigidos a la seguridad ferroviaria, así como las nuevas directrices europeas de interoperabilidad, a veces no es suficiente únicamente con las actividades de mantenimiento y es obligado la realización de inversiones para su modernización», se justifica en el pliego que salió a contratación hace unos días.

Alarma social

Lo curioso es que uno de los argumentos para justificar la contratación externa de este plan es la alarma social que provocan las continuas incidencias en el ferrocarril convencional. «Últimamente está teniendo una especial relevancia y repercusión en los medios, y por tanto en la sociedad, la falta de fiabilidad y elevado número de incidencias sucedidas en la explotación ferroviaria», que atribuyen a estructuras centenarias «diseñadas y construidas bajo parámetros de fiabilidad diferentes a los actuales». La conclusión final es que «es necesario realizar inversiones en los activos existentes».

El contrato está orientado a todo el país, pero Galicia está incluida en uno de los lotes. Precisamente el mal estado del puente metálico de Pontedeume, con evidentes signos de corrosión, motivó una queja reciente de la Consellería de Infraestruturas, aunque el ADIF garantizó que la estabilidad de la estructura no corre riesgos.

El plan incluye reparaciones de mantenimiento (fisuras, sustitución de roblones, reposición de coberturas superficiales o sustitución de elementos metálicos) y actuaciones de mejora, como reforzar la estructura para mejorar su capacidad portante. En este caso será necesario un proyecto previo que deberá aprobar por el administrador ferroviario.