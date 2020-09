¿Qué niños se tendrán que ir a casa si aparece un caso en su aula?

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 04/09/2020 21:08 h

¿Cuándo se tiene que ir un escolar gallego a casa? El protocolo definitivo presentado esta semana por la Xunta detalla que, si aparece un positivo en una clase, el alumno implicado ha de ser aislado primero antes de comunicar la situación a su familia, que se tendrá que hacer cargo y llevarlo a casa, donde deberá permanecer aislada al menos 10 días. Ese caso, con un positivo, es el que está contemplado ahora como baja para un padre que se quede al cuidado, por enfermedad.

Pero el caso es que el entorno más cercano a ese positivo también se tendrá que ir a casa. El protocolo recoge que tendrá que dejar el aula 14 días aquel niño que haya compartido espacio sin tener mascarilla a menos de dos metros y durante 15 minutos con un caso confirmado.

Hay que recordar que este elemento de protección es obligatorio en todos los mayores de 6 años y en todo momento, por lo que ese círculo de potenciales afectados podría reducirse.

Es para esos casos —cuarentena sin contagio— para los que se piensa en ese cambio en las bajas laborales distinto del actual. Hasta ahora la única fórmula es acogerse al plan Me Cuida, del Gobierno, que facilita reducciones de jornada o excedencias, sin que suponga una penalización para el empleado; la empresa no le puede despedir, por ejemplo. Ahora bien, no supone ninguna retribución económica. Está por ver cómo se encaja ese cambio que prevé el Gobierno también con el teletrabajo.

Feijoo pide un protocolo único para los positivos escolares y respaldo para sus padres

Juan Capeáns

El flamante titular de la Xunta, que estrenó su cuarta legislatura con una conferencia de presidentes que llevaba semanas reclamando, recibió las felicitaciones de Pedro Sánchez y de sus homólogos autonómicos antes de exponer algunos aspectos que considera determinantes para un regreso a las aulas seguro. Alberto Núñez Feijoo pidió un acuerdo explícito que regule cómo actuar en caso de rebrotes en los centros escolares y que este se aplique por igual en todas las comunidades, una iniciativa que él propuso primero -siempre habla en tercer lugar, tras Cataluña y País Vasco- y que compartieron otros presidentes que intervinieron más tarde. Las posibles prestaciones o licencias para los padres de un alumno que dé positivo también surgieron en varios discursos, aunque el titular de la Xunta reconoció la dificultad de una decisión en la que no se debe «improvisar» y que, a su juicio, tendrá que resolverse en el ámbito de la Seguridad Social.

El líder gallego también habló de dinero, o más bien del dinero que no llega. Este mostró su desacuerdo con el reparto del fondo de dos mil millones de euros que se distribuirá entre los 17 gobiernos, por entender que no se están teniendo en cuenta los costes que suponen las medidas en el transporte escolar y los comedores, mucho más altos en Galicia que en cualquier otra comunidad por la dispersión de la población.

Esa misma queja la expuso con el reparto de la partida sanitaria, lo que le llevó a preguntarle al presidente del Gobierno si se estaba aplicando de facto un nuevo sistema de financiación, privilegiando los intereses de determinados territorios. No obtuvo respuesta de Sánchez, a pesar de que la Xunta calcula que en la remesa educativa perderá un tercio de lo que le correspondería (recibirá 93 millones).

Fondos y cuentas del 2021

Tal como hicieron los conselleiros de Sanidade y Educación en la conferencia sectorial de la semana pasada, Feijoo incidió en la necesidad de conocer cuál será el presupuesto covid para el 2021, teniendo en cuenta que con toda seguridad habrá que mantener la protección durante varios meses y que el curso académico se solapa sobre dos ejercicios distintos. Y tampoco dejó de indicar que la conferencia de presidentes sobre educación llegó tarde, y que algunas cuestiones deberían haberse comunicado a la sociedad hace semanas, de ahí que haya trasladado la idea de que las instituciones públicas, incluyendo a la Xunta, no han estado «á altura das circunstancias» tal como exigía la comunidad educativa.

Feijoo también explicó algunas de las iniciativas que va a asumir el Gobierno de España en las próximas semanas que consideró relevantes «e que compartimos». Así, Sánchez informó de la intención del Ministerio de Sanidad de liderar tres amplios estudios serológicos que se realizarán en octubre, a principios del 2021 y en la próxima primavera; propuso pactar protocolos para realizar cribados comunitarios a colectivos sociales; y anunció la creación de un grupo de trabajo sobre vacunas.

Por su parte, los líderes autonómicos reclamaron al Gobierno que informe «con rigor e transparencia» de la incidencia del covid y que se abra cuanto antes el debate sobre los criterios de reparto de los fondos europeos, que según Sánchez no llegarán a España hasta el segundo semestre del 2021.