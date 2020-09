Los narcopisos y las casas de citas se fusionan por el covid y el cierre de los clubes de alterne

0

La Voz de Galicia e. v. pita

vigo / la voz 04/09/2020 05:00 h

Un reciente caso en Vigo ha destapado la fusión entre narcopisos y casas de citas como la nueva tendencia en el mundo de la prostitución y el narcotráfico. El confinamiento por el covid-19 y el cierre de muchos clubes de alterne ha obligado a trasladar los prostíbulos a los narcopisos, lugares donde se vende droga a toxicómanos para consumirla allí.

La prueba saltó en Vigo. Una madre venezolana, vulnerable por ser una refugiada y que trabajaba de prostituta en una casa de citas, fue obligada a ofrecer o vender droga a sus clientes cuando ejercía. La pareja que regentaba el piso fue enviada a prisión provisional por, supuestamente, explotar a la víctima con condiciones de trabajo draconianas a cambio de alojamiento para ella y su familia y por traficar con drogas.

Fuentes de una oenegé de ayuda a las prostitutas advierte que cada vez se están montando más casas de citas donde también acuden consumidores a drogarse. Estos coinciden con clientes de las mujeres, las cuales les ofrecen estupefacientes durante el servicio sexual. El caso de Vigo evidencia que ya no son negocios separados, sino que operan fusionados. El objetivo principal es vender droga y la prostitución es el gancho para captar a clientes que no son toxicómanos.

Todo apunta, según las mismas fuentes, a que la policía pondrá en marcha numerosas investigaciones en los próximos meses en Galicia para desmantelar narcopisos y casas de citas fusionados.

«En todos los pisos donde se ejerce la prostitución se consumen drogas. Esto es de siempre. Pero ahora mismo la prostitución se concentra en los pisos. Hay más pisos porque las mujeres ya no están en los clubes», pues estos han ido cerrando al tener cada vez menos demanda, dice una experta ligada a una asociación de ayuda a mujeres prostituidas. También explica que la futura legislación quiere acabar con los prostíbulos, sobre todo las barras americanas de carretera. El debate giró en torno a si las mujeres de los clubes cerrados podrían percibir una renta mínima básica para sobrevivir, pero muchas no pueden cobrarla porque son extranjeras que no cumplen el requisito de residir legalmente. Ahora se están mudando a los pisos.