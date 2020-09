Jácome se erige en modelo de financiación de un partido, pero sin aclarar sus cuentas

0

04/09/2020

Los críticos de Gonzalo Pérez Jácome le achacan al alcalde de Ourense la aplicación de una política personalista y el oscurantismo en lo que a las cuentas de su partido se refiere. De hecho, esta circunstancia, la ocultación de los datos económicos de Democracia Ourensana en estos años, es el motivo en el que se fundamenta la denuncia ante la Fiscalía de los cinco ediles críticos, y uno de los concejales de la ciudad -Manuel Álvarez, uno de los fundadores del partido- ha fijado en 800.000 euros los fondos recibidos por DO en estos años por las aportaciones del Concello, la Diputación y las donaciones.

Jácome, que sigue sin dar a conocer las cuentas de su partido, se erigió en modelo de financiación política en las redes sociales. Según el alcalde de Ourense, «hay dos formas de financiar un partido político. Una con aportaciones de afines al partido. Otra a través de empresas que se benefician de la Administración. La primera es legal. La segunda es corrupción. La primera es un modelo lento y pobre, mientras que la segunda es la vía rápida y rica». Jácome asegura que Democracia Ourensana eligió la primera, y la segunda -con mordidas a proveedores y empresas adjudicatarias de obras y servicios- «ha salpicado a casi todos los grandes partidos (Gürtel, ERE, 3 %...)». El Concello celebró ayer junta de gobierno local. Concurrieron los ediles de PP (5) y DO (4) -el dimisionario de Cultura no asistió-, y los temas de trámite se resolvieron en unos minutos. El exportavoz del grupo de gobierno, el crítico Miguel Caride (DO), reconoció que «se vivió la frialdad propia de esta situación». También que le llama la atención que Jácome no lo haya retirado de la Xunta de Goberno: «Es algo, la suspensión, que tampoco me preocupa».