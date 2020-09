El Gobierno valora el fallo sobre Meirás: «La situación democrática en España es mejor después de esta sentencia»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

a coruña 03/09/2020 14:03 h

La sentencia del juzgado de primera instancia número uno de A Coruña sobre la propiedad del pazo de Meirás que ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por el Estado no va a tener un efecto inmediato, admiten desde la Abogacía del Estado, pero tras el fallo, consideran, no hay marcha atrás.

«La sentencia tiene un contundente armazón fáctico donde se incluyen todos los aspectos de la demanda, el fallo es claro», destacó esta mañana el abogado jefe del Estado en Galicia, Javier Suárez. Esto no quiere decir que los Franco ya no puedan pasar sus próximas vacaciones de verano en las torres de Meirás de Sada porque «ahora tienen 20 días para presentar el primer recurso ante la Audiencia Provincial, después, nosotros la impugnación y, por último, pueden ir a un recurso de casación ante el Supremo. No es una cuestión que se vaya a solucionar definitivamente en unos meses, puede prolongarse», admite Suárez.

Los Franco ya han comunicado que van a recurrir pero esta postura, sostienen desde la Abogacía del Estado, alargará los tiempos más que cambiar el destino del inmueble como bien público. «Mientras no haya una sentencia firme, pueden seguir allí. Lo que se podría hacer es una expropiación provisional», avanza Suárez.

Desde la delegación del Gobierno en Galicia, su presidente, Javier Losada, ha sido contundente al verbalizar su satisfacción. «La situación democrática en España es mejor después de esta sentencia. Es una alegría ver que la Ley de Memoria Histórica funciona. Un bien público no puede estar ocupado por un particular. Estaría bien que esta parte admitiese y no pleitease», alegó Losada.

«Nuestros argumentos jurídicos son contundentes, todos los puntos de la Abogacía del Estado han sido admitidos. La sentencia no recoge ninguna de las apreciaciones de la otra parte», destaca Losada en referencia a la familia Franco.

Sobre la repercusión del fallo, el abogado jefe del Estado en Galicia remarcó que su valor va más allá de la importancia arquitectónica de la construcción en la que vivió Emilia Pardo Bazán. «Es indisociable el valor patrimonial del pazo de la dimensión histórica de su contexto», incide Javier Suárez en relación al franquismo.