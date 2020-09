El PP deja solo a Jácome y evita entrar en la crisis de su partido

0

La Voz de Galicia MIGUEL Ascón

OURENSE / LA VOZ 01/09/2020 05:00 h

Si Gonzalo Pérez Jácome es alcalde de Ourense es gracias a una coalición de su partido, Democracia Ourensana, con el PP. Sin embargo, los populares evitan dar su apoyo explícito al regidor y le instan a resolver pronto la crisis que afecta a DO y también al propio gobierno local, toda vez que ya ha provocado la dimisión del concejal de Cultura, Mario González Sánchez, que este lunes explicó los motivos de su renuncia.

Hay que tener en cuenta que en el grupo municipal del PP en el Concello de Ourense conviven dos sensibilidades: los que son afines al exalcalde, Jesús Vázquez Abad, y los que son más próximos al presidente provincial del partido, José Manuel Baltar. De hecho, desde el inicio del mandato existe una bicefalia en su organización interna, con el baltarista Jorge Pumar Tesouro en la tenencia de alcaldía y el propio Vázquez Abad como coordinador del grupo.

Por lo que respecta a Pumar, el popular no quiso hacer declaraciones este lunes sobre la crisis de gobierno que ha provocado la división interna en Democracia Ourensana. Sí habló, aunque de forma muy escueta, el coordinador del PP en el Concello. Jesús Vázquez insiste en que se trata de un problema de DO que deben resolver ellos. Les pidió, en todo caso, que lo hagan «rápido, para poder seguir trabajando por la ciudad».

En similares términos se expresó el portavoz del grupo popular en el Parlamento de Galicia, Pedro Puy Fraga. Este insistió en que se trata de una crisis interna de otro partido y les invitó a superarla: «Sería lo mejor para la ciudad, que resuelva sus problemas y contribuya a dar gobernabilidad».

Grietas entre los críticos

La crisis en Democracia Ourensana afecta ya de manera directa al ejecutivo, en primer lugar por la dimisión de Mario González Sánchez, que deberá ser sustituido como concejal de Cultural y como miembro de la Junta de Gobierno Local. El ya exedil compareció ante los medios de comunicación y explicó que la división interna precipitó su renuncia, pero aseguró que ya tenía previsto dimitir antes por las discrepancias que tiene con el alcalde en el enfoque que debe tener la política cultural.

Además, González sugirió que firmó forzado la denuncia ante la Fiscalía contra Jácome. Según relató, en ese momento estaba en un coche frente al edificio judicial con dos abogados y él preguntó en varias ocasiones si era realmente necesario hacerlo. «Es una forma de protegernos por si el día de mañana hay alguna investigación para evitar nuestro desfile por los juzgados», asegura que le dijeron. El exconcejal asegura que en DO hay «dos bandos», pero él no se identifica con ninguno: «Esta no es mi guerra y yo me voy para casa».

De este modo, Mario González se desmarca, en parte, del grupo de los críticos. También lo hizo este lunes, aunque por otros motivos, la concejala de Educación, María Teresa Rodríguez Garrido. En una entrevista en la Cadena Ser, la edila explicó que sí firmó la denuncia en Fiscalía contra Jácome, pero no el comunicado posterior difundido por el portavoz de los díscolos, Miguel Caride. Ese documento reclamaba la dimisión del regidor, pero ella no está de acuerdo. «A min non me estorba, dende logo. Se ten que dimitir xa o valorará el», dijo Rodríguez, que el lunes se reunió con Jácome.

De este modo, el grupo de los críticos se quedaría con solo tres miembros activos y el del alcalde, con otros tres, a la espera de que se incorpore el sustituto de Mario González, que en principio sería Telmo Ucha, totalmente leal al regidor. Jácome señala a Caride como el principal instigador de la crisis y cree que está utilizando al resto de ediles en su contra.

Lo cierto es que este mismo lunes el aludido ha dejado de ser portavoz del grupo municipal de Democracia Ourensana. El concejal recuerda que ya hace semanas que no ejercía como tal y asegura que fue él quien presentó la renuncia. Sin embargo, Jácome lo que anunció fue su «destitución». «En lo que estamos ambos de acuerdo es que en estas circunstancias yo no puedo ser portavoz», resume Caride.

Un fiel al alcalde, nuevo portavoz del partido

Uno de los miembros fundadores de Democracia Ourensana fue, además de Jácome, Armando Ojea Bouzo. Se mantiene fiel al líder del partido y por ese motivo el alcalde ha decidido designarlo como nuevo portavoz del grupo municipal de DO. Sustituye en esa responsabilidad a Miguel Caride, que es quien dio voz a los críticos en los últimos días. Ojea, sin embargo, ha guardado silencio durante la crisis. Es concejal de Recursos Humanos y vicepresidente en la Diputación ourensana.