Jácome arrincona a los críticos y gana apoyos entre los ediles de Democracia Ourensana

La Voz de Galicia miguel ascón

ourense / la voz 02/09/2020 05:00 h

Gonzalo Pérez Jácome ha decidido sentarse y esperar. Él mismo lo decía en sus redes sociales con una frase hecha traducida en varios idiomas. Su versión preferida, en este caso, la gallega: «Deixa moer». El alcalde de Ourense está utilizando esa estrategia para enfrentarse a la crisis abierta en su partido, Democracia Ourensana. Parecía arrinconado cuando cinco de los siete concejales de su grupo presentaron una denuncia contra él ante la Fiscalía, pero ha logrado recuperar apoyos y pronto tendrá de nuevo la mayoría entre los suyos.

Jácome relevó al portavoz de DO, Miguel Caride, a quien desde el principio señaló como principal instigador de la división interna. Sin embargo, el alcalde no ha tomado más medidas tras el motín y todos los ediles que lo denunciaron siguen al frente de sus respectivas áreas de gobierno. Podría haberles retirado las competencias, pero no lo ha hecho. Ambas partes están a la espera de movimientos, pero los últimos que se han producido benefician claramente a Jácome.

Uno de los cinco firmantes de la denuncia ante la Fiscalía, Mario González, dimitió este lunes, pero aseguró que lo hacía por las discrepancias que mantenía con el alcalde sobre la gestión de su concejalía, la de Cultura. De hecho, sugirió que se sintió forzado a suscribir el escrito para denunciar a Jácome y que lo hizo para protegerse en caso de posibles investigaciones judiciales sobre la gestión que el líder del partido hace del dinero público que recibe Democracia Ourensana.

Además, González será sustituido en la corporación por el siguiente en la lista presentada por DO en el año 2019. Se trata de una persona muy afín a Jácome: Telmo Ucha, que actualmente está contratado en el Concello como asesor. Y no es el único. Si hubiese más dimisiones, los siguientes en la candidatura son fieles al líder y, algunos de ellos, también asesores a sueldo del Ayuntamiento.

Por otra parte, la concejala de Educación, María Teresa Rodríguez Garrido, firmó la denuncia contra Jácome, pero este lunes mantuvo una reunión con el alcalde y se ha desmarcado de la petición de dimisión que hicieron el resto de los críticos. «A min non me estorba», dijo la edila, que firmó junto al alcalde y Mario González la designación del nuevo portavoz de Democracia Ourensana, Armando Ojea.

Así las cosas, si no hay más cambios, cuando Telmo Ucha se incorpore al Concello, los oficialistas de DO serán cuatro (incluido Jácome) y los críticos, tres: Miguel Caride, Manuel Álvarez y María del Mar Fernández Dibuja.