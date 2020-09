El BNG le da de nuevo la espalda al rey

0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Redacción / La Voz 01/09/2020 12:47 h

El Bloque Nacionalista Gallego sigue dándole la espalda a la monarquía española, como ya demostró en el Congreso al no acudir su diputado Néstor Rego a la ronda de consultas con Felipe VI cuando se abrió la legislatura. Ahora, la dirección del partido nacionalista acordó que sus alcaldes tampoco acudirán mañana a los actos previstos en Tui con la presencia del rey, que retomará su agenda en la Comandancia Naval do Río Miño. El Bloque justifica esta ausencia en que, a su entender, la del rey es una figura «anacrónica» y asociada «a presuntas irregularidades económicas».

Con motivo de la visita de Felipe VI, fueron invitados al acto los alcaldes nacionalistas de As Neves, Tomiño y O Rosal, como los demás regidores de la comarca do Baixo Miño, pero la ejecutiva del BNG acordó que no irían al acto y se reafirma «no compromiso coa defensa da soberanía nacional e a liberdade da nación galega para se constituír nun Estado soberano, democrático, laico e republicano; a República da Galiza».

Al BNG, junto a otros partidos nacionalistas e independentistas españoles, se le abrió recientemente una investigación por supuestas injurias a la Corona en relación a los comentarios vertidos por Ana Pontón y otros destacados miembros del partido sobre el origen de la fortuna del rey emérito, sus negocios y sus cuentas en el extranjero. Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional acordó archivarla al entender que se enmarcaba dentro de la legítima libertad de expresión.