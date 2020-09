Ana Pontón, tras el discurso de investidura: «Feijoo veu con medidas reiteradas, non pensa na Galicia do futuro»

Feijoo veu con medidas reiteradas, non pensa na Galicia do futuro

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

01/09/2020 12:50 h

Un discurso «baleiro», falto de ambición y que «non admite un erro nesta crise». La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, valoró de este modo la primera intervención de Alberto Núñez Feijoo en la sesión de investidura como presidente de la Xunta y le reprochó que acudiera al Parlamento «con medidas reiteradas» que demuestran, dijo, «que non pensa na Galicia do futuro».

Pontón realizó una breve valoración del discurso de Feijoo en los pasillos de la Cámara, dado que los portavoces de la oposición no intervienen en el hemiciclo en la primera jornada de la investidura, que empezó con un recuerdo a las 643 víctimas mortales que ha dejado la pandemia en Galicia, así como a sus familias. Subrayó que esto merece que la lucha contra el covid-19 y sus efectos sobre la economía o el sistema sanitario centren todo el trabajo político que se desarrolle en los próximos años en el Parlamento. «Nós imos traballar para aportar e erguer este país», manifestó Pontón, que recordó que ya el pasado mes de marzo advirtió de esta crisis no se podría salir con las medidas de siempre ni con la óptica que aporta un solo partido, sino que se requiere diálogo y acuerdos de país.

No obstante, tras esa predisposición al diálogo con el PP, la líder nacionalista interpreta que las palabras de Feijoo no estuvieron a la altura de las circunstancias. Cuestiona que no admitiera errores en la gestión, cuando entiende que Galicia tiene «a peor taxa de rastrexos do Estado», cuando no se preparó como debería el inicio del curso escolar, o cuando «se deixaron abandoadas», dijo, a muchos usuarios de las residencias de mayores al inicio de la pandemia.

Pontón llamó a luchar también «contra o virus do postverdade», pues entiende que los gallegos necesitan saber que el Gobierno de la Xunta está haciendo «todo o que está na súa man» frente a esta crisis, algo que puso en duda que estuviera ocurriendo. Ante el nuevo escenario, demandó «certezas», no el discurso vacío que a su entender hizo Feijoo, quien «non ofrece alternativas de futuro», zanjó.