Nuevo protocolo para la vuelta al cole: mascarilla de repuesto, 1,5 metros de distancia y sin ratio de 25 alumnos

La Voz de Galicia

01/09/2020

El curso escolar comienza en las fechas previstas, pero de forma escalonada: el día 10 para cuarto y quinto de infantil, los tres primeros cursos de primaria y educación especial; y el 11, para sexto de infantil, y cuarto, quinto y sexto de primaria. En institutos y FP el 16 arranca para primero y segundo de ESO, y primero de bachillerato y de FP de grado medio y superior; el 17, para tercero de ESO, segundo de bachillerato, y segundo de FP de grado medio y superior. Y el 18, para cuarto de ESO y toda la FP básica. Se pretende así que el alumnado más pequeño se adapte gradualmente y facilitar la organización del primer día a las nuevas dinámicas motivadas por el covid-19. Así lo anunciaron el secretario xeral técnico de la Consellería de Educación, Jesús Oitavén; y el director xeral de Asistencia sanitaria de la Consellería de Sanidade, Jorge Aboal. El protocolo presentado ayer es ya definitivo. Incorpora los recientes acuerdos del Gobierno central y las comunidades, y las últimas indicaciones del comité clínico de expertos que asesora al Gobierno gallego, aseguraron. La Xunta aún desconoce qué financiación recibirá para todas estas medidas.

Distancia

Metro y medio. Deberá respetarse una distancia de metro y medio —en el protocolo de julio se fijaba un metro, y ahora se amplía— y se promoverán grupos de convivencia estable, para facilitar el seguimiento de los contactos. Educación insiste en que hay que respetar la distancia de seguridad, pero ya no se fija una ratio de estudiantes por aula recomendados como máximo. Anteriormente, eran 25 por profesor y aula. Esa cifra la censuran sindicatos como CIG, CC.OO. STEG y CSIF, que confirmaron por la mañana una huelga los días 10 y 16, antes de conocerse estas medidas. En los centros de secundaria, donde hay 30 por clase, podrá retirarse mobiliario y ampliar espacios si es posible; y si no podrán desdoblar el aula, precisó Oitavén, si bien matizó que el 74,2 % de todas las unidades educativas en Galicia tienen menos de 20 estudiantes. La composición de los grupos en secundaria está pendiente de los resultados de los exámenes de septiembre, que comienzan hoy.

Organización

Equipos covid. Habrá un Equipo covid en cada centro, más de 1.500 en la comunidad con más de 4.000 profesionales. Recibirán formación a partir del viernes, por personal sanitario, sobre gestión relacionada con el covid. Tendrán un centro de salud de referencia, donde esos equipos covid recibirán atención personal e individualizada sobre dudas del covid-19.

Planes

Adaptación y contingencia. Cada colegio deberá tener un plan de adaptación al covid-19 y un plan de contingencia. El de adaptación especificará su propia organización para materializar las instrucciones y el protocolo de medidas higiénicas y de seguridad en sus instalaciones. Habrá así más de 1.500 planes diferentes. El de contingencia especificará medidas si se suspende la actividad lectiva, para hacer efectiva la enseñanza a distancia si no es posible la presencial.

Brotes

Según cada caso. Si se detecta un brote en un colegio, se estudiarán sus causas e intensidad, y las autoridades sanitarias definirán las diferentes medidas de aislamiento y cuarentena a través de un equipo de coordinación entre Sanidade y Educación que incorpore expertos de gestión del covid. Ya no hay una cifra que sirva de referencia, y el cierre del colegio será excepcional; las medidas a adoptar dependerán de las características de cada brote.

Salud

La temperatura, en casa. El alumnado deberá medir la temperatura en casa y evaluar posibles síntomas covid antes de acudir al colegio. Si los centros educativos detectan alumnado con síntomas, no lo admitirán, y se le aislará en un recinto aparte hasta que lo recoja su familia. Para la asistencia, o escolarización domiciliaria, de alumnado vulnerable se atenderá lo que diga su médico o pediatra.

Seguridad

Limpieza, espacios fijos. El alumnado tendrá asiento fijo en transporte y comedor. Los centros prestarán atención a la ventilación de instalaciones y limpieza de espacios de mayor uso: dos veces al día los aseos; y los elementos de uso común como los pomos y pasamanos se higienizarán a diario en período lectivo.

Los alumnos deberán llevar una mascarilla de repuesto y usarla incluso en educación física

A diez días de la vuelta a las aulas, y tras las múltiples quejas que la comunidad educativa ha presentado, la Xunta ha modificado el protocolo de actuación ante el covid en los centros educativos que presentó a finales del mes de julio. En esta nueva versión, cuestiones tan importantes como el uso obligatorio de la mascarilla se han visto reforzadas, siguiendo también recomendaciones de Sanidade.

Los niños tendrán que llevar una segunda mascarilla de recambio, pues su uso es obligatorio durante toda la jornada lectiva, y esta supera las cuatro horas. Además, deberán utilizar «un estoxo específico para gardala en caso necesario», como por ejemplo, en el servicio de comedor. Esto se regulará en función del número de platos que se sirvan en la hora de la comida: «No caso de existir varios pratos secuenciais recoméndase o uso de máscara no período entre ambos».

Asimismo, el uso de la mascarilla se ha generalizado a otras actividades, como las que se realicen durante las clases de educación física. En el protocolo actualizado se explica del siguiente modo: «O uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen [las clases] no exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite a práctica».

No obstante, la Xunta ha matizado también la excepcionalidad en su uso. De esta modo, la obligación no será tal para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria y que, con su uso pueda verse agravada. Esta imposibilidad tendrá que acreditarla el pediatra o facultativo del alumno.

En el caso de educación infantil, en el protocolo se contempla su recomendación para el alumnado, «sempre que exista boa tolerancia».

Un único síntoma relacionado con el covid bastará para que los escolares se queden en casa

Tanto el personal docente y no docente, como el alumnado, tendrá que realizar una autoexploración de síntomas cada mañana antes de llegar al centro para comprobar si estos son o no compatibles con el coronavirus. Tras la aparición de, por lo menos, uno de los síntomas que se contemplan en el protocolo oficial (fiebre superior a 37,5 grados, tos seca, dificultad respiratoria, fatiga severa, dolor muscular, falta de olfato o gusto y diarrea), los padres estarán obligados a no enviar al escolar a clase y solicitarán la consulta con su médico o pediatra.

En el caso de los alumnos con la condición de vulnerables como consecuencia de alguna patología, —y que provoque la dependencia—, los criterios que regularán la asistencia a clase o bien la escolarización domiciliaria serán los que recomiende el facultativo.

La justificación de estas ausencias no requerirá de ningún documento médico, y será suficiente con el comprobante que aporten los padres. Es decir, las ausencias derivadas de estas causas tendrá la consideración de justificadas a los efectos del protocolo de prevención del absentismo escolar.