«El anunciado aumento de profesores se ha hecho con los mismos criterios restrictivos»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Sara Pérez

La Voz / Redacción 01/09/2020 05:00 h

Antonio Estévez, presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación, contempla una vuelta a las aulas bajo el estrés y preocupación que provoca la incertidumbre del covid.

—Hoy comenzarán las inspecciones en los centros. ¿Se han reunido con la Consellería de Educación?

La conselleira nos convocó para este lunes [por ayer], pero la reunión tuvo que cancelarse por motivos de agenda. Ese iba a ser nuestro primer contacto con la consellería para este curso. Empezamos hoy, y no hemos podido plantear nuevas cuestiones.

—¿Y con qué se guiarán para hacer esas inspecciones?

Según las instrucciones y normativas publicadas. Estaremos a la espera de la modificación del protocolo para que se puedan adaptar los centros. La reunión con la conselleira podría habernos ayudado a prever esas modificaciones.

—Se espera que el nuevo protocolo se presente estos días. ¿Podrán adaptarse los centros?

Consideramos que hay que hacerlo vía exprés, y que los centros tendrán muchas dificultades en los primeros días de clase. También prevemos un incremento en el número de incidencias por las adaptaciones que hay que realizar. Las habituales existirán igualmente.

—Educación anunció la contratación de 1.000 profesores, pero no se ha reducido la ratio.

De esos 1.000 profesores, 240 son debidos a que se incrementan grupos, pero se hace por un mayor número de alumnado, no por una bajada en la ratio de los grupos. A nivel práctico, las plantillas de los centros se han elaborado con los mismos criterios restrictivos que se elaboraron en años anteriores. No se ha cambiado, en principio, a día de hoy, nada.

—¿Cómo será la vuelta a las aulas?

Contemplamos una sobrecarga de trabajo y de conflictos. Las incidencias y dificultades que se presenten provocarán un gran estrés en los centros, en el profesorado, en las propias familias y en el alumnado. Todo esto va a perturbar, al menos, el inicio del curso.

—Los inspectores estarán en los centros. ¿Les realizarán también las pruebas serológicas?

No, y no entendemos cómo se le hace pruebas a todo el equipo docente y no docente de los centros educativos y a los inspectores no nos la hagan.