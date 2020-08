Las escuelas infantiles, las primeras en abrir, desde el martes y con un descenso en la matrícula

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Sara Pérez

La Voz / Redacción 30/08/2020 05:00 h

Tras la irrupción del covid, la actividad de las escuelas infantiles tuvo que suspenderse en el mes de marzo, así como sucedió en todos los niveles educativos. A partir de ese momento, fueron padres y abuelos los que se hicieron responsables del cuidado de esos niños de 0 a 3 años. Seis meses después, y tras adaptar sus instalaciones a las medidas de seguridad que se han presentado en un protocolo oficial, las guarderías ya están listas para volver a reabrir esta semana; serán los primeros centros educativos que lo hagan. Y lo harán con un descenso en el número de solicitudes, en una etapa educativa que no es obligatoria. La Xunta atribuye esta bajada al miedo que tienen las familias de los pequeños al covid.

Las escuelas infantiles privadas y algunas municipales abrirán el día 1 de septiembre, momento en el que están autorizadas por la Xunta para reanudar el servicio. Las de la red Galiña Azul lo harán el día 4, y recibirán a 7.650 niños de 0 a 3 años que están matriculados para este curso. Una cifra menor a la registrada en los últimos años. Desde la Consellería de Política Social creen en todo caso que el número de matrículas aumentará de cara a las próximas semanas, pues las vacantes que se han quedado libres las ocuparán los niños que están en lista de espera. Por el momento, está previsto que regresen a las escuelas infantiles de la Xunta 851 niños de 0 a 1 años; 2.739 de 1 a 2 años y 4.059 de 2 a 3.

Distancia, control y limpieza

Durante este último mes, las escuelas infantiles públicas y privadas han estado preparando sus instalaciones para garantizar la seguridad de todos los menores y personal de los centros, así como la tranquilidad de los padres.

La limpieza será un aspecto fundamental. Se reforzará la disponibilidad del material de higiene y se intensificarán las frecuencias de limpieza de los elementos comunes y más utilizados, prestando especial atención a la zona de entrada y salida de los colegios. La ropa de trabajo del personal será de uso exclusivo del centro, y en ningún caso se llegará con ella de casa. También se cambiarán el calzado con el que llegan desde casa en la entrada de la escuela y se lavarán frecuentemente las manos durante la jornada.

Los padres también cumplirán un papel fundamental en las medidas de control y prevención. En primer lugar, no acudirá al centro ningún niño que tenga fiebre o que presente síntomas respiratorios, como tos, aunque sean de carácter leve. Tampoco aquellos que hayan estado en contacto con algún afectado por el covid. En la escuela, caminarán preferentemente con calcetines de suela no resbaladiza, y si las condiciones del centro no lo permiten, los niños tendrán un calzado exclusivo.

Una de las rutinas que se le intentará inculcar a los niños será la del lavado frecuente de manos con agua y jabón, y habituarlos así a frenar la transmisión del virus. También se intentará reducir al máximo las interacciones e intercambios entre distintos cursos. En el momento de comer, se diversifican los lugares en los que se sirvan las comidas, utilizando las aulas de trabajo de forma preferente. También se garantizará la distancia necesaria entre los pequeños, para evitar el intercambio de comida y utensilios.

Pruebas serológicas al personal

La última medida de control prevista para la reanudación de la actividad de las escuelas infantiles son las pruebas serológicas al personal docente y no docente de los centros. Tanto en los privados como en los públicos, está previsto que más de 4.800 profesionales se sometan a este análisis antes de regresar a las guarderías.

El segundo hijo será gratis en las escuelas infantiles, con independencia de su titularidad

El 1 de abril de este año, Galicia se convirtió en la primera comunidad autónoma en aprobar la gratuidad de la atención educativa para los segundos hijos y sucesivos, pero los centros cerraron en el mes de marzo y la ayuda no pudo llegar a aplicarse. Una medida que incluye a todas las escuelas infantiles de 0 a 3 años con independencia de su titularidad. Además de todas las guarderías públicas y las de iniciativa social, también se acogieron a esta medida la práctica totalidad de las escuelas infantiles privadas, 196 de las 199 que se registran en Galicia. Alrededor de 12.500 familias se beneficiarán de esta ayuda.

Esta no es la única línea de ayudas que ofrece la Xunta. El bono concilia está pensado para las familias que se quedan sin plaza en una escuela infantil de titularidad autonómica y tienen que recurrir, en última instancia, a una privada. Con el bono concilia, estas familias pueden acceder a una ayuda económica que varía en función de su renta.