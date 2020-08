Gonzalo Caballero urge a Feijóo a «arranxar o caos que xerou en Ourense» con el «acordo letal» dol PP con Jácome

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia redacción

la voz 29/08/2020 15:40 h

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha urgido este sábado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a «arranxar o caos que xerou en Ourense» antes de que se celebre su sesión de investidura, ante la crisis de gobierno que vive Democracia Ourensana en la tercera ciudad de Galicia.

«A cidade non pode ser presa dos intereses do PP», advirtió Caballero, quien ha señalado que, mientras los populares buscan «como mantener su entramado de poder», Ourense «segue paralizada en mands dun alcalde que acaba de ser denunciado na Fiscalía polos seus compañeiros de Goberno».

«Feijóo non se pode poñer de perfil porque é a súa responsabilidade», incidió Caballero, antes de remarcar que fue él quien «decidiu colocar a un alcalde que el mesmo consideraba letal para Ourense» solo por «manter o caciquismo de Baltar a fronte da deputación» a pesar de que los socialistas fueron la fuerza más votada en las últimas municipales en la ciudad. «Ourense non merece ser noticia cada día polos desastres do alcalde que puxeron Feijoo e Baltar. O esperpento e as irregularidades non poden estar á fronte da terceira cidade de Galicia», concluyó.