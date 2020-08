Los críticos llevan a Jácome a la Fiscalía y le piden que dimita por «dictatorial»

0

La Voz de Galicia miguel ascón

ourense / la voz 29/08/2020 05:00 h

Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, se felicitaba el jueves de haber logrado calmar los ánimos en su partido, Democracia Ourensana, en plena crisis por las acusaciones de opacidad de cinco de los siete concejales de DO. Sin embargo, bastaron menos de 24 horas para que esa tregua saltase por los aires. Este viernes fue un día frenético, con peticiones de dimisión cruzadas, una renuncia ya confirmada e incluso una denuncia en Fiscalía.

Los ediles críticos visitaron el edificio judicial ante las dudas sobre la legalidad de las aportaciones económicas que deben realizar mensualmente los asesores contratados por DO en el Concello de Ourense «consistente en la entrega de una parte, en algunos casos muy importante, de su salario». Insisten en que desconocen el destino que Jácome da a esos fondos, así como a las asignaciones económicas que Democracia Ourensana recibe del Ayuntamiento y de la Diputación. Poner esos hechos en conocimiento de la Fiscalía era una «obligación no solo moral, sino también legal» para ellos, dice el comunicado difundido por los concejales críticos, firmado por el abogado de profesión Miguel Caride, en representación de todos ellos, según asegura.

El escrito explica que las cuentas de Democracia Ourensana son gestionadas de forma «personal y exclusiva» por Jácome, «haciéndolo de forma totalmente opaca, decidiendo de forma unilateral en qué gastar esos recursos, negándose a rendir cuentas, así como a publicar las mismas en los correspondientes portales de transparencia». Esa gestión «personalista» se extiende, añaden, a todos los ámbitos: «No nos consulta las decisiones políticas, decisiones con las que en muchos casos no estamos de acuerdo y de las que, por lo general, no tenemos conocimiento hasta que las hace públicas a través de sus redes sociales». Se siente, según dicen, «ninguneados», «decepcionados» e incluso «avergonzados».

Además de mostrar su «sintonía» con los concejales del Partido Popular -con los que DO gobierna en coalición- los críticos avanzan que no dimitirán porque «el proyecto sigue en pie y el único obstáculo para poder desarrollarlo tiene un nombre: Gonzalo Pérez Jácome, una persona que se ha revelado incapaz para dirigirlo». Consideran, por lo tanto, que su dimisión es «imprescindible». Sin embargo, lejos de amilanarse, Jácome asegura que su compromiso con la ciudad está «intacto». De hecho, es él quien pide la dimisión de los díscolos.

En un comunicado difundido por el gabinete de prensa del Concello de Ourense, Jácome hizo un repaso de los acontecimientos de los últimos días y destacó que la denuncia ante la Fiscalía fue presentada por los críticos solo noventa minutos antes de la reunión que este jueves celebraron los siete concejales de DO con la intención de reconducir la crisis. «¿Cómo se puede acudir a una reunión a oír las explicaciones pertinentes, pero acudir antes a denunciar?», se preguntó Jácome, que inmediatamente da la respuesta: «Este hecho demuestra que algunos concejales (me consta que no todos), no tenían ningún interés real en conocer ninguna explicación por mi parte, porque ya habían tomado una decisión previa, y ya antes de la reunión la habían llevado a la práctica presentando el escrito ante el fiscal».

El alcalde de Ourense, líder y fundador de DO, muestra su «absoluta tranquilidad» por la denuncia presentada en Fiscalía. Según dice, «los rumores que han circulado estos días tienen fundamento cero». Defiende la legalidad de su gestión al frente del partido e invita a quienes lo dudan a dejar sus cargos: «Cuando algún concejal no confía en su alcalde hasta el punto de instar a Fiscalía, lo normal es que ese concejal presente su dimisión y abandone el Concello».

Agradece, por lo tanto, la decisión tomada por Mario González, concejal de Cultura, que anunció ayer que el lunes formalizará su dimisión y renuncia al acta. «Marcho por todas as experiencias que tiven e por todas as situacións que vin. Eu teño unha ética e unha moral e por iso o anuncio xa, porque non quería que pasase máis tempo con esa incertidume», dice González en declaraciones a La Voz. Sin embargo, el concejal no quiere entrar en más detalles y se remite a la comparecencia que ofrecerá el lunes en el Hotel Princess, el mismo en el que los representantes de Democracia Ourensana se reunieron este jueves para tratar de reconducir la crisis: «Vou comentar, desde a miña posición, todo o que sucedeu estes días e tamén vou facer unha valoración do que foi este ano no Concello».