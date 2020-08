Los fichajes de Baltar: de un independentista a los ex del PSOE

0

28/08/2020 05:00 h

La oposición señala a José Manuel Baltar como el instigador de la crisis de Democracia Ourensana. PSOE y BNG también lo culpan de las mociones de censura presentadas este agosto en Castrelo de Miño y Viana do Bolo, en ambos casos con exconcejales socialistas. «Merca o que non consigue nas urnas», resume el secretario provincial del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, que cree que el caso de San Xoán de Río es diferente: «É chamativo que fiche a un independentista». Se refiere al alcalde de este concello, Xosé Miguel Pérez Blecua, de quien se ha difundido una foto posando con una bandera en defensa del acercamiento de los presos de ETA al País Vasco. Hasta ahora independiente y ex del BNG, ha anunciado su afiliación al PP. Noa Presas, del Bloque, cree que estos movimientos se deben al interés de Baltar por «afianzarse» de cara a las próximas municipales, en las que podría volver a estar en peligro la Diputación. Por eso, según dice, «vai comprando vontades ao longo da provincia».