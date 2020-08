BNG y PSOE censuran el «vodevil» que rodea a Jácome y responsabilizan al PP

La diputada Noa Presas junto al alcalde de Viana do Bolo, Secundino Fernández

El BNG y el PSdeG-PSOE reaccionaron este viernes con estupor a la crisis abierta en el Concello de Ourense con la denuncia elevada a la Fiscalía por cinco concejales de Democracia Ourensana (DO) críticos con el alcalde y líder de la formación, Gonzalo Pérez Jácome, y señalan al PP como máximo responsable de este «vodevil» por haberle entregarle el poder a Jácome.

La diputada ourensana Noa Presas, miembro de la dirección nacional del BNG, considera que la denuncia a la Fiscalía y la dimisión anunciada del concejal de Cultura son «o enésimo espectáculo» protagonizado por el grupo de Jácome, «pero tamén co baltarismo e co PP de convidados», pues entiende que los populares son corresponsables de lo que ocurre en el Concello.

Presas puso de relieve que el BNG está «á expectativa» de lo que está ocurriendo para poder actuar y tomar sus decisiones. «Todo isto é unha cortina de fume para opacar outros asuntos, como os intereses que rodean á aprobación do PXOM», dijo, y lamenta que Ourense tenga que ocupar espacios de actualidad por estos escándalos, por la compra de voluntades en las mociones de censura como la de Castrelo do Miño o Viana do Bolo o el cambio de chaqueta de alcaldes.

Desde la dirección del PSdeG tildan de «esperpento» la situación que se vive en Ourense y consideran que «Feijoo debería disculparse» con los vecinos de la tercera ciudad de Galicia tras impulsar lo que consideran «un pacto contra natura», concebido únicamente para «mantener el caciquismo de la Diputación, a pesar de que el PSdeG fue la fuerza más votadas en las elecciones municipales». Añaden los socialistas que la solución ante el caos que se está viviendo es «permitir que gobierne la lista más votada», es decir, el PSdeG, para restablecer la normalidad.

Preguntado por este asunto, el PP gallego declinó hacer cualquier valoración de lo que está ocurriendo en el Concello de Ourense y en el seno de Democracia Ourensana.