Cristina Losada: «Estar en política es como salir a un escenario preparada para que te tiren tomates»

La Voz de Galicia André Siso Zapata R.S.

27/08/2020 05:00 h

En otoño del 2016, Ciudadanos se preparaba para afrontar los primeros comicios gallegos de su historia. A los mandos del partido estaba una mujer, poco familiarizada con la primera línea política, pero con la firme idea de aprovechar la curva ascendente del partido en aquel tiempo, con Albert Rivera al frente, para entrar en el Parlamento de Galicia.

Sin embargo, el resultado de las elecciones autonómicas no fue, ni mucho menos, el soñado por Cristina Losada (Vigo, 1954). A pesar del fracaso, la experiencia de ser protagonista de una campaña no es algo a lo que se pueda restar valor, aunque la exigencia fuese asfixiante para ella, como recuerda. «Ahora prefiero no estar tan expuesta. Se podría decir que me he vuelto un poco más ermitaña, reservada e introspectiva desde entonces», explica.

La primera candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Xunta de la historia recuerda aquellas semanas como una experiencia ambivalente, en la que disfrutó y aprendió, pero también sufrió y vivió el estrés de un proceso electoral en primera persona. «Estar en primera línea en una campaña es como salir a un escenario preparada para que te tiren tomates. Es inevitable. Tu trabajo es venderte lo mejor posible, y eso significa trabajar jornadas de 18 horas muchos días», comenta.

Se define como una amante de las conversaciones consigo misma y de la reflexión interior, pero reconoce que la atracción que también sentía por «el remolino de la actividad» fue un aliciente para aceptar la oferta de Ciudadanos hace ya más de cuatro años. La falta de privacidad fue, en cambio, una de las partes más difíciles de asumir de todo el proceso electoral: «Es una demostración de la sociedad actual. Vivimos demasiado rápido, y las cosas importantes, como la privacidad, pasan a un segundo plano. Sacrificamos nuestra intimidad por exponer nuestra vida privada». Para ella, se hace muy poca política «fuera del escaparate», a pesar de que lo importante suele ser lo que no se ve.

Ahora reparte su tiempo entre tertulias en medios, la lectura y la comunicación política. Eso sí, trabajando desde su casa de Vigo. Es su «lugar en el mundo», al que volvió hace no mucho después de años fuera. Habitual en prensa y radio, nunca ha dejado de formarse y aprender. Esta adaptación a los nuevos tiempos incluso ha conseguido que inicie un podcast de contenido político. «Es un proyecto pequeño que poca gente conoce, porque es para un público reducido, digamos, pero lo disfruto mucho», comenta.

Según su experiencia, lo peor de la vida política es «darse cuenta de que has cometido un error o de que estás haciendo las cosas mal y ya no puedes rectificar», aunque no descarta un regreso al sector. Eso sí, como «asesora o consejera», no en primera línea.

