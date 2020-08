Galicia suscribe el protocolo de regreso a las aulas del Gobierno pero pide fondos para el 2021

0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 27/08/2020 16:14 h

Todas las comunidades autónomas a excepción del País Vasco -que se abstuvo- han suscrito el protocolo de regreso a las aulas elaborado por el Gobierno y que fue debatido esta mañana telemáticamente por todos los consejeros de Educación y Sanidad, que tuvieron como interlocutores a los ministros Salvador Illa, Isabel Celáa y la responsable de Política Territorial, Carolina Darias. Galicia se ha sumado al consenso, pero no ha dejado de expresar su malestar por un documento que llegó doblemente tarde, a poco más de dos semanas de que comiencen las clases y que fue trasladado a los Ejecutivos autonómicos a las once de la noche de ayer, dejando un margen de 11 horas para su análisis.

Las críticas desde la Xunta acabaron ahí, porque según la conselleira de Educación «é o momento de chegar a acordos e non crear confusión» entre una comunidad que asiste con recelo a la puesta en marcha del curso. Para Carmen Pomar, «moitos» centros gallegos ya están adaptándose al plan establecido según las circunstancias, con normas y protocolos que ya están recogidos en el texto elaborado en Galicia en el mes de julio. Entre las cuestiones más relevantes que salen del encuentro con el Gobierno está la generalización del uso de la mascarilla de seis años en adelante, la realización de test entre el profesorado y el personal de los centros o la ratificación de las medidas para el uso de comedores y del transporte escolar. El documento recupera conceptos como los grupos de convivencia estable, que podrían ampliarse hasta la etapa de secundaria, según explicaron los ministros, que insistieron en que el texto gallego se trata de un documento vivo que debe adaptarse y ser revisado según las circunstancias sanitarias. Pomar mantuvo el día 10 como referencia para abrir las aulas de Infantil y Primaria, y el 16 para Secundaria y Bacherelato.

El conselleiro de Sanidade puntualizó que el documento abordado con el Gobierno es de «mínimos» y tiene posibilidades de desarrollo y mejora por parte de las comunidades, una labor que ya se está realizando con el asesoramiento del comité técnico. Las modificaciones para adaptar las aportaciones del Gobierno serán «poucas», aseguró Jesús Vázquez Almuíña, quien recordó que los protocolos se van a revisar cada 15 o 20 días para incorporar las evidencias científicas. De hecho, sobre el uso de mascarillas, indicó que Galicia recomendará el uso de la mascarilla ya desde los tres años «sempre que sexa posible». Además, la Xunta tendrá margen para sustituir la toma de temperatura de los alumnos a la entrada del colegio, que podría generar tumultos, por una «enquisa de síntomas» en el domicilio para trabajadores y alumnos. Serán los padres, pues, los que deberán detectar y avisar si hay fiebre o tos, evitando que acudan al centro, como aparecía en el borrador recibido anoche. Sanidade también pidió que se dé más importancia a la ventilación de las aulas que a la limpieza exhaustiva. «Agora xa non se fala tanto das superficies como si da ventilación, porque se ve que a transmisión é aérea», afirmó Almuíña. Habrá refuerzo de limpieza, pero sin «sobredimensionar» las actuaciones, tras demostrarse que la incidencia de contagios por contactos con libros y otro material es más bajo de lo que se pensaba.

En lo que no está de acuerdo la Xunta es que no se haya hablando en ningún momento de financiación. El fondo covid solo responde por el año 2020, pero el curso se desarrollará en buena medida en el 2021. El ministro Illa afirmó que se trataba de un asunto que debe abordarse en otra comisión, pero Galicia insistió en que el sobrecoste de las medidas debe constar de alguna forma.

Sobre la aparición de casos positivos, que «lóxicamente haberá», el conselleiro aseguró que lo importante es tener claro lo que es un contacto próximo o estrecho. «Había dúas denominacións e Sanidade pediu o uso dunha soa, o contacto estreito. Iso vaise definir nunha guía de aparición de casos no eido educativo, que está en fase inicial de propostas, pero o ministro adquiriu o compromiso de definir esta guía».

Los protocolos de Galicia y el del Gobierno coinciden en que la presencialidad es prioritaria, fundamentalmente en etapas como infantil, primaria y primeros años de secundarias. En este punto, alguna comunidad quiso dejar abierta la posibilidad de impartir clases no presenciales en edades superiores, y así se matizó en el documento, aunque esta circunstancia deberá habilitarla la autoridad sanitaria en función de la situación epidemiológica. El texto presentado hoy por los ministros no toca las ratios por aula y mantiene con carácter general el metro y medio como distancia de seguridad.

Pomar también aprovechó la valoración del encuentro con el Gobierno para asegurar que los comedores que dependen de la Consellería de Educación funcionarán con las medidas especiales, y que muchas asociaciones ya tienen todo preparado para comenzar el curso. «Este non é momento para loitas de cor política, e así o demostramos todas as comunidades chegando a puntos de consenso. As administración locais e autonómicas e as familias tamén temos que remar na mesma dirección», concluyó.