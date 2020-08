El enfado de Illa: «¿A quién se le puede ocurrir llevar a un niño a clase sabiendo que no reúne las condiciones?

0

La Voz de Galicia

27/08/2020 18:53 h

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se indignó ante una consulta sobre las medidas sancionadoras a las que se podrían exponer los padres que lleven a sus hijos a clase con algún síntoma. «¿A quién se le puede ocurrir llevar a un niño a clase sabiendo que no reúne las condiciones para la actividad escolar?», respondió.

Illa apeló a la responsabilidad individual y aseguró que hay medidas que permiten otras decisiones más adecuadas. «No concibo que esto ocurra, que lleven a un niño sabiendo que no está en condiciones, poniendo en riesgo la salud de su hijo y del resto de alumnos y personal». «Vamos a ver si somos serios, porque si no, esto no tiene solución», añadió el ministro tras la conferencia sectorial sobre el inicio del curso.

Celaá también tuvo que aclarar las consecuencias del absentismo en las etapas obligatorias. La ministra explicó que Educación no va a hablar todavía de medidas coercitivas, pero que las faltas injustificadas son objeto de un informe jurídico solicitado por el Ministerio, y por tanto, estarán atentos a su resultado.

Asimismo, Isabel Celaá aseguró que «hay que ir a clase», si bien apuntó que puede haber grupos vulnerables y más causas de justificación de una ausencia de un niño, en función de sus características personas o familiares. «Además he de decir que los beneficios de la educación son muy superiores a lo que significa el riesgo que pueda haber en un aula», concluyó la ministra.