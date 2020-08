El Gobierno estudia un permiso retribuido o baja para padres con hijos en cuarentena

Mientras Pedro Sánchez insiste en que los colegios deben abrirse, Madrid cambia fechas para escalonar la vuelta a las aulas por edades y bajar ratios

Después de que el presidente de la Xunta indicase el lunes que su deseo es «empezar o curso no mes de setembro», este martes la conselleira de Educación precisó que la fecha concreta es la ya prevista. «Nun principio, se as circunstancias o permiten, as clases serán presenciais, e para infantil e primaria botarán a andar ese día 10 de setembro», señaló Carmen Pomar durante una visita a las obras de un centro de FP en Ourense, según informa Miguel Ascón.

Pero la conselleira estableció una salvedad y no descartó que pueda ser necesario retrasar la vuelta a las aulas en algún área geográfica: «Pode haber algún tipo de circunstancia, ao mellor nalgunha zona concreta, que leve ás autoridades sanitarias a facer algún tipo de restricións. Sempre estariamos supeditados a esas restricións sanitarias, que poden afectar aos centros escolares e a calquera outra actividade», reconoció. Precisamente, a la evolución de los datos epidemiológicos y a las recomendaciones del comité clínico de expertos volvió a cifrar Pomar cualquier cambio en el protocolo de la Xunta para el inicio del curso escolar.

Seguir leyendo