Los comedores siguen suspendidos en Pontevedra y Vigo a la espera del protocolo

La Voz de Galicia c. b.

pontevedra, vigo / la voz 26/08/2020 05:00 h

En Pontevedra se mantiene la suspensión del servicio de comedor y aulas de madrugadores en 18 colegios públicos de la ciudad y en cuatro de Marín. La decisión la adoptó la Federación Provincial de ANPA de Centros Públicos de Pontevedra (Fanpa) a finales de julio y una vez conocido el protocolo de la Xunta de adaptación al contexto del covid-19 en los centros de educación no universitaria. Un documento elaborado por las consellerías de Educación y Sanidade que establece que el uso del comedor escolar quedará limitado a la capacidad suficiente para tener al alumnado separado por 1,5 metros de distancia, «ou 1 metro sempre que non estean encarados».

La federación de padres que representa a las familias considera que en esas condiciones, y si la Xunta no asume el sobrecoste económico -al tener que habilitar más turnos de comida y contar con más personal y más material para desinfecciones-, prestar el servicio es «inviable». El 5 de agosto se sentaron con la Administración, sin avances. La Fanpa cerró ayer el plazo de inscripción orientativo con casi 800 usuarios de comedor y 300 de madrugadores. Según sus números provisionales, el coste se incrementaría al menos en un 40 %. El presidente de la Fanpa, Rogelio Carballo, volvió a cuestionar que no se hubiera contado con las familias y que no haya una verdadera voluntad de diálogo para abrir una negociación. Se mostró muy molesto con el anuncio del presidente de la Xunta sobre la última redacción del protocolo de vuelta a clase: «Es intolerable que el protocolo se vaya a conocer el 7 de septiembre, tres días antes del inicio del curso».

El conflicto de los comedores se repite también en el entorno de Vigo, donde Foanpas se ha negado a seguir gestionándolos si no se les dan garantías de seguridad. Este martes el alcalde olívico, Abel Caballero, consideró que la Xunta «mira para otro lado» en esta cuestión y reclamó a Feijoo que «tome cartas personalmente en el asunto» porque «muchos niños si no comen en el comedor, sencillamente, no comen».