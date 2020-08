Los test al profesorado del área pontevedresa se inician mañana

El área sanitaria de la provincia inició este lunes una nueva ronda de test rápidos que implicará a cerca de 4.000 docentes

El área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras inició este lunes una nueva ronda de test rápidos que implicará a cerca de 4.000 maestros con plaza en la provincia. En torno a las 16.00 horas de este lunes, en el punto de recogida de muestras situado en la parte trasera del Santa María Nai se habilitaron varios boxes para la realización de las pruebas, que en su primera jornada examinó a unos 400 docentes.

Pilar Alonso, jefa de estudios del CEIP Plurilingüe Albino Núñez, fue una de las convocadas. En su caso, dio negativo y también supo que no tenía anticuerpos. «Diez minutos después de hacer el test me confirmaron que di negativo», explica. Unos diez compañeros suyos, citados también para este lunes en el entorno del hospital de Ourense, dieron negativo en la prueba. Mientras, profesores de otros colegios de la ciudad como el de O Couto, esperan su turno de cara a este miércoles. Es el caso de Mila Vázquez, que el pasado viernes recibió el aviso de que sería sometida a un test rápido. Fue a través de un mensaje de texto que llegó a su teléfono desde el Sergas. «Recibí el SMS con la indicación de la hora y el lugar. Me toca este miércoles a las 15.06 horas», contaba este lunes. Sin embargo, no todos sabían exactamente el motivo de la convocatoria. «No interpreté que fuese por mi condición de profesora. Al recibirlo llamé al teléfono de información de la residencia, porque pensé que se podía tratar de algún positivo que se hubiese dado en mi entorno, y que yo estuviese entre los contactos que siguen tras el rastreo. Pero no, era por este cribado preventivo», dice Mila.

