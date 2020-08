El PSdeG inicia el curso político reclamando una investigación sobre las residencias de mayores durante la pandemia

0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

Santiago 25/08/2020 13:21 h

El PSdeG-PSOE ha decidido no aguardar a la sesión de investidura ni al inicio formal de la legislatura para poner este martes sobre la mesa una de las propuestas aireadas durante la campaña electoral: la creación de una comisión de investigación sobre el impacto del covid-19 en las residencias de mayores de Galicia. El líder de los socialistas, Gonzalo Caballero, considera que dicha investigación «debémoslla aos galegos» para esclarecer qué falló en los centros residenciales, aprender de los errores «e non volver a deixar aos nosos maiores en situación de vulnerabilidade».

El secretario xeral del PSdeG emplazó al grupo del PP a que apoye la apertura de dicha comisión de investigación, pero no aclaró si, en caso de no hacerlo, los socialistas seguirán adelante con su propuesta para activarla de todos modos con el apoyo del BNG, pues la oposición tiene potestad para abrir una investigación parlamentaria por cada legislatura aunque no tenga el voto favorable del PP.

«Hai distintas vías para pedir unha comisión de investigación, pero a decisión está en mans da maioría, que a ten o PP», señaló Gonzalo Caballero, que considera que esta cuestión es el primer asunto político que el partido de Feijoo va a tener sobre la mesa en el nuevo curso político. El PSdeG no es el único grupo que anticipó que pediría dicha investigación. Durante la pasada campaña electoral también esgrimió esta demanda la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, como materia obligada para la reapertura del Parlamento.

Los socialistas ya tiene algunas ideas de partida para que pueda trabajar dicha comisión. La diputada Marina Ortega considera que dicho órgano, de crearse, debería hacer «unha análise retrospectiva» sobre lo ocurrido y donde fallaron los protocolos. Prejuzgó incluso alguna responsabilidad de la Administración gallega en lo relativo a las insuficiencia de inspecciones realizadas en las residencias, pues dijo que mientras que en el año 2010 se realizaron 429 visitas de este tipo, en el año 2016 se redujeron a 216, justo la mitad.