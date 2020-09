La compra de material escolar, condicionada por la incertidumbre de cara al próximo curso

0

La Voz de Galicia André Siso Zapata R.S.

13/09/2020 05:00 h

La tardanza de la Xunta a la hora de establecer los criterios de cara al curso escolar que viene ha provocado una incertidumbre en los padres y las madres de los alumnos a la hora de comprar el material escolar que necesitarán los pequeños en el colegio. A pesar de que no se prevé un gran cambio en los productos, las papelerías y librerías advierten de que esperar hasta el inicio efectivo del curso provocará retrasos en los pedidos y que el alumnado empiece el curso sin material por el desabastecimiento.

En las tiendas de material escolar gallegas, la conclusión está clara: La bajada en la compra de este material está provocada por la tardanza de padres y madres, pendientes de la resolución final de la Consellería de Educación. «Se está vendiendo material ya, pero mucho más lento que otros años. Vienen más padres y madres a preguntar y reservar que a comprar». Son palabras de Trinidad Basteirín, trabajadora de una papelería de A Coruña. En su tienda, la demanda de material escolar es baja por el momento, pero atisba una afluencia masiva cuando se acerque el inicio de las clases: «Las tiendas y las editoriales ya estamos advirtiendo a los clientes: si esperan a la última semana, se van a quedar sin material y sin libros. La demanda va a provocar desabastecimiento y retrasos en las reservas».

En cuanto a los productos que se van a adquirir para este próximo curso, papelerías y librerías no ven ningún indicio de que la tendencia vaya a cambiar. «Se va a vender lo mismo que todos los años. Quizás alguna cosa específica para la docencia online, como fundas de tabletas o algo así, pero nada importante», dice Yasmina López, trabajadora de una papelería de Vigo.

La queja unánime de familias y establecimientos es la tardanza de la Xunta para fijar los elementos que se necesitará para la educación en el próximo curso. La Consellería mantiene el protocolo de cada año, por el que reparte las listas de material durante las primeras semanas de clase, a pesar de la excepcionalidad de este año y la incertidumbre de los padres a la hora de saber qué tipo de material necesitarán sus hijos e hijas para este curso. «Sobre todo hay padres y madres que tienen miedo a desperdiciar el dinero. No está la cosa para andar gastando en cosas que luego los niños no van a necesitar», explica Yasmina López.

En una papelería de Lugo, Asunción López, la dueña, cuenta que «os pais non saben o que van a necesitar» y que es «un despropósito». Recuerda que el único material que sí está especificado por los colegios son los libros de texto de cada asignatura, ya que entienden que serán necesarios independientemente de si la docencia acaba pasando a impartirse de forma no presencial en algún punto del curso.

Para las otras protagonistas, las familias, la necesidad de comprar el material escolar de sus hijos e hijas choca con la incertidumbre que provoca la falta de información que hay por el momento. «¿Tú sabes algo? Porque aquí parece que nadie sabe nada», bromea María Eugenia Díaz-Verlarde, de la Federación de ANPAs de Lugo. En su opinión, la Consellería no hace más que «huir de sus responsabilidades» y demanda un acceso equitativo al material escolar para todos los alumnos. Sobre todo, incide en la «tremenda» brecha tecnológica que existe en Galicia entre las zonas urbanas y rurales, algo que «la Xunta debería haber solucionado hace muchísimo tiempo», sobre todo si la docencia pasa a ser online en algún momento.

La voz más crítica a este respecto es la del presidente de ANPAS de Galicia, Fernando Lacaci. Para él, «Todo depende da seriedade da Xunta, que aínda está por demostrar». A pesar de que está de acuerdo en que no habrá cambios en los instrumentos típicos del material escolar y que el bolsillo de las familias no se verá afectado por eso, se muestra mucho más preocupado por el gasto que supondrá el material sanitario a lo largo del año. «Xeles hixienizantes, máscaras e demais material sanitario vai correr a conta do bolsillo das familias. Se te paras a pensar, cada neno vai necesitar dúas máscaras ao día, xa que recomendan cambiala cada tres ou catro horas. Iso serán máis de 350 máscaras por curso. Cada unha custa arredor dun euro, polo que o gasto só en máscaras xa ascenderá a máis de 350 euros, e supoñendo que a familia teña só un fillo ou filla», dice.

La propuesta de Lacaci es que la Consellería se haga cargo de estos gastos y dote a los alumnos de este material sin coste alguno para las familias. Para él, la enseñanza pública debe serlo «a tódolos efectos», y debe facilitarle todo lo necesario a sus alumnos, tal y como «está especificado por lei, aínda que á Xunta non lle interese lela».