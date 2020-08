Renfe atribuye las averías del tren Celta al mantenimiento portugués

El ferrocarril que une Oporto y Vigo tuvo el percance en su máquina a la altura de Tui

Una avería mecánica frustró el primer viaje de reanudación de la línea de ferrocarril entre Vigo y Oporto, en ambos sentidos. A las 11.35 horas estaba prevista la llegada del Tren Celta, pero una avería mecánica en la máquina obligó a detener el viaje a la altura de Tui. Al parecer, el tren solo llevaba un conductor y se hacía imposible el cambio de máquina propulsora. Los viajeros que iban rumbo a Vigo fueron trasladados en un autobús.

Desde el pasado mes de marzo estaban suspendidos los viajes entre las dos ciudades atlánticas debido a la alerta sanitaria originada por la pandemia. Ahora, se reanuda la línea que opera Renfe y su homóloga portuguesa Combois con trayectos diarios. Está previsto que la oferta de horarios aumente a medida que se incremente la demanda. Por ahora, desde la estación de Vigo-Guixar solo habrá un viaje diario con destino a la ciudad portuguesa. El tren saldrá de la estación olívica a las 08.58 (hora española) y llegará a la estación de Campanha (Oporto) a las 10.20 (hora portuguesa). En sentido contrario, el ferrocarril partirá de Oporto a las 08.13 (hora portuguesa) y llegará a Vigo a las 11.35 (hora española). La duración total del recorrido es de 2 horas y 22 minutos. Antes del decreto de estado de alarma, el ferrocarril cubría dos conexiones diarias en ambos sentidos, una a primera hora de la mañana y otra a última hora de la tarde. En su itinerario, desde 2014, el Tren Celta realiza paradas comerciales en las localidades portuguesas de Valença do Minho, Viana do Castelo y Nine y estas tres mismas detenciones se tomarán a partir del domingo. El tren suele acoger en sus viajes a un gran número de pasajeros que son turistas. El Camino de Santiago y el aeropuerto internacional de Oporto, el Francisco Sá Carneiro, son dos grandes imanes de viajeros. El Tren Celta sucede a un antiguo servicio que unía tres veces por semana Vigo con Lisboa desde 1868. El trayecto Lisboa-Oporto-Vigo comenzó a cubrirse en 1913 y en el 89 el recorrido se recortó, uniendo únicamente Oporto y la ciudad olívica.

