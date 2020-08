El miedo al contagio no puede con las ganas de sacarse el carné de conducir

0

Las autoescuelas gallegas han conseguido mantener este verano las cifras de alumnos de años pasados, a pesar del golpe que ha supuesto la crisis del coronavirus para todos los sectores de la economía. En algunos casos incluso han aumentado el número de inscripciones de jóvenes que pretenden obtener algún permiso de conducción de entre los más comunes, tradicionalmente el permiso B -el de coche- y el C -el de camión-.

El miedo al virus, por lo tanto, parece que no ha supuesto una traba para los aspirantes. Ruth Devesa, de la autoescuela Los Rosales, en A Coruña, tiene su propia explicación: mucha gente opta por sacarse el carné para, precisamente, evitar el transporte público y el contacto. «Hay mucho más miedo a los autobuses que a cualquier aspecto de las autoescuelas. Muchos alumnos vienen con la intención de sacarse el título rápidamente para evitar ir en transporte público, por ejemplo, a la universidad el curso que viene» indica Devesa.

Al contrario de lo que se podría pensar tras ver los efectos de la crisis del coronavirus en otros sectores de la economía, en las autoescuelas se están registrando, por lo general, buenos datos este verano. «Pensábamos que iba a ir muy mal, pero al final hemos triplicado las inscripciones del año pasado a estas alturas. Ha sido una grata sorpresa», asegura. Además, cuestionan la importancia del plan de la Xunta a la hora de promover las inscripciones: «Aquí nadie ha preguntado por esas ayudas. Imagino que mucha gente ni se habrá enterado de que pueden pedirlas».

En otro caso, el de la autoescuela Ronda, confirman que los datos de inscripciones son muy similares a los de años anteriores. «Ya no es que la gente no tenga miedo: es que nos meten prisa para recuperar las clases perdidas durante el confinamiento. Se les ve con muchas ganas», explica Jessica Salvado.

En su escuela la afluencia en junio y julio fue muy enérgica, pero en agosto ha descendido ligeramente. «A alguna gente se la hecho tarde por la proximidad de la vuelta a clase, por ejemplo. Además, unos cuantos todavía temen un nuevo confinamiento. Son las únicas trabas que nos hemos encontrado últimamente», comentan. Debido a la incertidumbre con la que afrontaban el verano, decidieron bajar sus precios, y por el momento parece que la estrategia funciona. Además, mencionan que las ayudas de la Xunta, dirigidas a jóvenes que ni trabajasen ni estudiasen, no funcionaron demasiado.

«No hemos notado nada de miedo. Sí que hay gente que se interesa por las medidas de seguridad que tomamos, pero en cuanto les explicamos los procedimientos que se han llevado acabo tanto en las oficinas como en los coches ya no hay problema». Son palabras de Ángeles Espasandín, de la autoescuela Llano. Su caso es otro más de los centros en los que el verano se está saldando de forma positiva. «Es difícil echar cuentas antes de que termine el verano, y más viniendo de la situación de la que venimos. Al menos estamos como el año pasado a estas alturas, o mejor», dice Ángeles. El bajón que se preveía debido a la pandemia finalmente parece que no ha sido tal. Las autoescuelas resisten, y prevén un final de verano que no se someta a la crisis generalizada provocada por el coronavirus.