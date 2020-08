Feijoo: «Nós queremos empezar o curso no mes de setembro»

0

24/08/2020 16:21 h

Clases presenciales, uso obligatorio de mascarillas y ratios que no rebasarán nunca los 25 alumnos por aula (la ratio legal). Son las características que el presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijoo, ha dado este jueves para el nuevo curso escolar, sobre cuyo inicio, previsto inicialmente para el 10 de septiembre en infantil y primaria, y para el 16 en secundaria, bachiller y FP, no ha dejado de preguntarse en las últimas semanas.

«Nós queremos empezar o curso no mes de setembro. Esa é a nosa decisión, cremos que debemos facelo ou, polo menos, debemos intentalo», manifestó Feijoo, sin llegar a citar las fechas exactas. Sí puso día a cuándo se conocerá la última redacción del protocolo de vuelta a clase. Será el lunes siete de septiembre e incorporará, dijo, las propuestas salidas tanto de la reunión del Ministerio de Educación con los consejeros del ramo que se celebrará este jueves, como de la Conferencia de Presidentes que abordará el inicio de curso. «A partir do luns día sete ata que empecen as clases a dar moitísima información a todos os pais e a todas as nais e sobre todo a todos os grupos de profesores (...) o que non queremos é perder o tempo e dicir unha cousa para acabar matizándoa, polo que cando teñamos o protocolo definitivo, trasladarémolo de inmediato», señaló el presidente en funciones, que insistió en que deben fijarse criterios unitarios para todo el país.

Tras mantener un encuentro con el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, en la ronda de consultas emprendida para el pleno de investidura, Feijoo se refirió a las previsiones para el inicio del curso y destacó que en Galicia existe una posición «que me parece determinante», dijo, que consiste en hacer obligatorio el uso de la mascarilla en todas las clases. «Esa é a medida sanitaria mais potente de todas as que se poidan utilizar», reivindicó Feijoo, quien descartó, como demandan desde la oposición, rebajar las ratios hasta un tope de 15 alumnos por aula.

Con todo, el jefe del Ejecutivo en funciones puso de relieve que «a maioría das clases terán unha ratio de alumnos moi razoable», que, en todo caso, se situará «por debaixo da media» del resto de las comunidades autónomas. Es más, dijo que se estudiará caso a caso las clases que tengan 23, 24 o 25 alumnos para ver la posibilidad de reducirlas más, si bien anticipó que en las colegios de las ciudades hay muchas veces un problema de espacio físico, de imposibilidad de ampliar los centros o desdoblar las aulas.

El líder del PPdeG y candidato a la investidura reaccionó de este modo a los recados que le envió tanto la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, como el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, que afearon la «improvisación» del Gobierno y que no se hayan tomado medidas para reducir las ratios de alumnos por clases y aumentar la plantilla de profesores. «É unha cuestión de vontade política», advirtió Pontón, que acusó a la Xunta de no haber hecho los deberes. Caballero insistió en la misma idea y, a la propuesta gallega de contratar 240 nuevos profesores, contrapuso la de Castilla-La Mancha, con Gobierno del PSOE, que ampliará su plantilla en 2.000 profesionales más para el inicio del nuevo curso.

Aun así, Feijoo envió un mensaje «tranquilidade» a los padres y madres de alumnos, pues se tomarán medidas para preservar la salud de sus hijos. La Xunta gestionará la situación a sabiendas, dijo el presidente, de que se puede producir brotes que pueden llegar a «activar e desactivar unha clase» para contener el contagio.