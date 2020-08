Equidad, conciliación y aprendizaje fuera del currículo, ventajas de la presencialidad

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Mónica P. Vilar

25/08/2020 05:00 h

Políticos y comunidad educativa insisten en que todos los esfuerzos deben ir dirigidos a lograr una vuelta a clase presencial. Pero ¿por qué? ¿Cuáles son los beneficios de una docencia con presencia física en lugar de telemática?

La importancia de la convivencia con otros niños y adolescentes es el factor destacado por profesionales de la pedagogía, la didáctica e incluso de la salud mental. «Estar na casa, sen ter interacción con outros rapaces, xeroulles moito estrés. A socialización é importante, por regra xeral, e permite aprender cousas diferentes ás que pode aportar o núcleo familiar», indica la psiquiatra y psicoterapeuta Anabel González.

«Somos seres sociais e necesitamos percibirnos en todas as nosas dimensións, non nas dúas que nos permite o contacto en liña», apunta Sandra Fernández, pedagoga del Centro Lingoreta, que destaca la cercanía «humana e social» que supone asistir a clase, y lo que aporta también en cuanto a cuestiones como tener que cumplir unas normas sociales o realizar pequeñas tareas cotidianas. «Apréndese máis alá do libro. Os profesores saben que na escola hai todo un currículo oculto que tamén é ensino», señala.

«A aprendizaxe é un proceso social. Un aprende entre iguais, compartindo, discutindo... A escola é o lugar onde a rapazada aprende a convivir na sociedade», resalta también Susana Vázquez, profesora y una de las participantes en la puesta en marcha del portal colaborativo Aulas Galegas. Esa experiencia de apoyo a la docencia telemática le permitió comprobar la existencia de una brecha que va más allá del simple acceso a los recursos. «A fenda dixital é evidente mesmo entre os profesores. Pero máis que iso, os problemas aos que tivemos que enfrontarnos como docentes foron ás distintas habilidades, nivel cultural e posibilidades de conciliación laboral das familias para acompañar aos seus fillos na aprendizaxe».

Salud y presencialidad en las aulas La Voz de Galicia Felipe Trillo Alonso

En ese sentido, las expertas destacan el papel de la escuela como elemento igualador y garante de la equidad, algo en lo que también insisten ANPAs, sindicatos de educación, Xunta y Ministerio de Educación. «A distancia é máis difícil percibir, por exemplo, que a un alumno lle está custando máis seguir a explicación e atendelo, apoialo», añade Sandra Fernández.

Esta pedagoga también considera que la docencia presencial deja más lugar a la improvisación y la creatividad, mientras que la enseñanza a distancia supone retos en la gestión del aula. «Se están na casa ¿como controlas que un se levanta, outro se desconecta e non sabes por que...? Ese traballo recae nuns pais que, en moitos casos, se viron desbordados ao ter que suplir roles que coa presencialidade cumpre o profesor», dice.

Aún reconociendo las bondades de la vuelta a las aulas, Anabel González censura la insistencia en una presencialidad a toda costa: «A experiencia do colexio non é a mesma para todos os nenos, por exemplo. E que pasa cos fogares onde hai persoas de risco? Boto de menos que haxa flexibilidade, a opción de poder valorar cada caso de maneira particular. Iso tamén permitiría baixar as ratios e garantir a educación presencial para quen non ten recursos (materiais, de formación, de conciliación) para a ensinanza en liña», reflexiona.

Por su parte, Vázquez insiste en que la asistencia al aula debe ser prioritaria: «O éxito escolar está directamente relacionado co vínculo social e emocional coa escola, cos compañeiros e compañeiras, co acompañamento e os ritmos e hábitos de traballo», justifica.