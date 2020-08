Esteve Teijin se hará cargo de las terapias respiratorias a domicilio en tres áreas desde el próximo otoño

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

27/08/2020 05:00 h

La compañía Esteve Teijin prevé comenzar a realizar las terapias respiratorias domiciliarias en las áreas sanitarias de Vigo, Pontevedra y Santiago el próximo otoño, tras haber resultado adjudicataria en el concurso público abierto por el Sergas.

El contrato, con una duración de dos años, prorrogable hasta cinco, supone dar atención a más de 20.000 pacientes con distintas afecciones respiratorias, como por ejemplo EPOC, apnea del sueño, apneas del lactante o enfermedades musculares con afectación a la respiración. Entre las terapias a domicilio ofrecidas se incluyen cuestiones como el tratamiento con oxigenoterapia, con ventilación mecánica, la pulsioximetría (un método no invasivo, que permite determinar el porcentaje de saturación de oxígeno en sangre) o el asistente mecánico de la tos, entre otros.

Desde Esteve Teijin destacan que es la segunda vez que la firma gana el concurso de adjudicación de este servicio. La primera adjudicación fue anulada por el Tribunal de Contratos de Galicia, por no ajustarse a los pliegos de condiciones, por lo que el Sergas tuvo que volver a sacar a licitación el servicio, que ha sido adjudicado por un montante de más de 19 millones al año (38,9 millones para el conjunto de las dos anualidades).

En esta ocasión, la firma logró la mejor puntuación, compitiendo con hasta tres compañías en el caso de Santiago, dos en el del área de Pontevedra y una en la de Vigo. Entre sus competidoras figuran las compañías Oximesa, Oxigen Salud y Airliquid Healthcare España.

Sin embargo, la adjudicación no ha estado exenta de polémica. Y es que uno de los puntos fuertes de la oferta de Esteve Teijin ha estado en la renovación de equipos. Mientras sus competidores ofrecían cambiar algunos de ellos cada once meses y otros cada 23, la compañía ganadora promete renovarlos de manera mensual o trimestral. Algo que, según algunos expertos, no es necesario ni recomendable, y que en patologías como las apneas del sueño, podría resultar incluso contraproducente para los pacientes, al obligarlos cada poco tiempo a adaptarse a nuevos equipos.

Respecto a esas críticas, la directora de Market Access de Esteve Teijin, Esther Ruiz, ha señalado que la compañía se ha «ajustado a los requerimientos del pliego publicado por el Sergas y siempre bajo criterios sanitarios y en beneficio de la salud y el bienestar de los pacientes».

El proceso de las terapias a domicilio

El proceso para recibir las terapias respiratorias a domicilio comienza con la prescripción médica de los mismos. Después, la empresa encargada de la terapia en el hogar contacta con el paciente, al que cita en las consultas que tiene repartidas en distintas localidades o en su propio domicilio. Posteriormente se procede a la instalación de los equipos en casa del usuario y se realiza la adaptación y seguimiento del tratamiento.

La directora de Market Access de Esteve Taijin, Esther Ruiz, destaca que recibir a domicilio de estas terapias «permite al paciente realizar con mayor comodidad sus tratamientos», evitando además que sea necesario su ingreso en un hospital o centro sociosanitario para recibirlos. En plena pandemia de covid-19, apunta Ruiz, el cuidado en casa evita también que los pacientes se arriesguen a contagiarse teniendo que acudir a un hospital o centro de salud, pues los sanitarios de atención a domicilio realizan un seguimiento de su patología, informando al servicio médico que prescribió el tratamiento.